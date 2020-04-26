Экран блокировки MIUI 12 уже доступен на смартфонах Redmi и Xiaomi с MIUI 11

Официальный анонс MIUI 12 запланирован на 27 апреля. Компания Xiaomi представит новую фирменную оболочку только на следующей неделе, но одна из особенностей уже доступна пользователям смартфонов Redmi и Xiaomi с установленной MIUI 11. Речь идёт о новых стилях «всегда включенного» экрана Always on Display с множеством вариантов настройки, о которых Xiaomi недавно рассказала, подогревая интерес пользователей к грядущему анонсу MIUI 12.



Как оказалось, в свежей версии MIUI Themes (Темы) и MIUI Always-on display новая функция стала доступна, не дожидаясь релиза MIUI 12. Чтобы опробовать её, у смартфона Redmi и Xiaomi должен использоваться экран OLED, также требуется операционная система Android 9 Pie или Android 10.





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