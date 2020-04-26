Топ 5 скрытых фишек MIUI 11

MIUI славится своей кастомизацией, сегодня мы вам расскажем о 5 скрытых фишках MIUI 11:
Что нам это даст? Во-первых это улучшит звук динамика и в наушниках, во-вторых позволит включить карусель обоев и ещё некоторые фишечки.
Открываем приложение и в поиске пишем "питание", открываем "питание и производительность" и здесь заходим в пункт, под которым написано "com.miui.powerkeeper.PowerKeeperEmptyActivity" и у нас открывается меню, где можно включить адаптивный режим.
- Регион Индия
- Стиль часов
- Размытие миниатюр
- Удаление рекламы
- Адаптивный режим
Переключение региона на ИндиюПереходим в расширенные настройки> Регион> находим Индию
Что нам это даст? Во-первых это улучшит звук динамика и в наушниках, во-вторых позволит включить карусель обоев и ещё некоторые фишечки.
Изменение стиля часовТех, кто часто меняет темы, не удивить сменой стиля часов, однако сейчас я научу вас менять стиль без скачивания тем. Заходим в настройки> активный экран> стиль часов экрана блокировки. Вуаля, мы можем изменить стиль часов.
Размытые миниатюры в окне многозадачностиВ MIUI 11 Xiaomi позаботилась о конфиденциальности своих пользователей и добавила размытие миниатюр. Для того, чтобы включить размытие миниатюр, нужно перейти во вкладку рабочий стол>размытие миниатюр. Теперь вы можете не бояться, что кто-то увидит ваши фото или переписки.
Отключение рекламыВ 11 версии miui нам дали возможность отключить рекламу одной кнопкой, достаточно в поиске в настройках вбить "рекламные сервисы" и убрать ползунок (на фото нет этой функции т. к. у меня бета, однако в финальной версии ПО она есть).
Адаптивный режимДля того, чтобы включить адаптивный режим или режим энергоэффективности, нужно скачать приложение QuickShot.
Открываем приложение и в поиске пишем "питание", открываем "питание и производительность" и здесь заходим в пункт, под которым написано "com.miui.powerkeeper.PowerKeeperEmptyActivity" и у нас открывается меню, где можно включить адаптивный режим.