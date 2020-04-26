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Топ 5 скрытых фишек MIUI 11

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MobilZone / Android
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MIUI славится своей кастомизацией, сегодня мы вам расскажем о 5 скрытых фишках MIUI 11:
  • Регион Индия
  • Стиль часов
  • Размытие миниатюр
  • Удаление рекламы
  • Адаптивный режим

Переключение региона на Индию

Переходим в расширенные настройки> Регион> находим Индию

Что нам это даст? Во-первых это улучшит звук динамика и в наушниках, во-вторых позволит включить карусель обоев и ещё некоторые фишечки.

Изменение стиля часов

 Тех, кто часто меняет темы, не удивить сменой стиля часов, однако сейчас я научу вас менять стиль без скачивания тем. Заходим в настройки> активный экран> стиль часов экрана блокировки. Вуаля, мы можем изменить стиль часов.

Размытые миниатюры в окне многозадачности

 В MIUI 11 Xiaomi позаботилась о конфиденциальности своих пользователей и добавила размытие миниатюр. Для того, чтобы включить размытие миниатюр, нужно перейти во вкладку рабочий стол>размытие миниатюр. Теперь вы можете не бояться, что кто-то увидит ваши фото или переписки.

Отключение рекламы

 В 11 версии miui нам дали возможность отключить рекламу одной кнопкой, достаточно в поиске в настройках вбить "рекламные сервисы" и убрать ползунок (на фото нет этой функции т. к. у меня бета, однако в финальной версии ПО она есть).

Адаптивный режим

Для того, чтобы включить адаптивный режим или режим энергоэффективности, нужно скачать приложение QuickShot.
 Открываем приложение и в поиске пишем "питание", открываем "питание и производительность" и здесь заходим в пункт, под которым написано "com.miui.powerkeeper.PowerKeeperEmptyActivity" и у нас открывается меню, где можно включить адаптивный режим.
5 скрытых фишек MIUI 11, о которых вы не знали
Вы знали о данных функциях?
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