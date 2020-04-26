Топ 5 скрытых фишек MIUI 11

Регион Индия

Стиль часов

Размытие миниатюр

Удаление рекламы

Адаптивный режим

Переключение региона на Индию

Изменение стиля часов

Размытые миниатюры в окне многозадачности

Отключение рекламы

Адаптивный режим

MIUI славится своей кастомизацией, сегодня мы вам расскажем о 5 скрытых фишках MIUI 11:Переходим в расширенные настройки> Регион> находим ИндиюЧто нам это даст? Во-первых это улучшит звук динамика и в наушниках, во-вторых позволит включить карусель обоев и ещё некоторые фишечки.Тех, кто часто меняет темы, не удивить сменой стиля часов, однако сейчас я научу вас менять стиль без скачивания тем. Заходим в настройки> активный экран> стиль часов экрана блокировки. Вуаля, мы можем изменить стиль часов.В MIUI 11 Xiaomi позаботилась о конфиденциальности своих пользователей и добавила размытие миниатюр. Для того, чтобы включить размытие миниатюр, нужно перейти во вкладку рабочий стол>размытие миниатюр. Теперь вы можете не бояться, что кто-то увидит ваши фото или переписки.В 11 версии miui нам дали возможность отключить рекламу одной кнопкой, достаточно в поиске в настройках вбить "рекламные сервисы" и убрать ползунок (на фото нет этой функции т. к. у меня бета, однако в финальной версии ПО она есть).Для того, чтобы включить адаптивный режим или режим энергоэффективности, нужно скачать приложение QuickShot.Открываем приложение и в поиске пишем "питание", открываем "питание и производительность" и здесь заходим в пункт, под которым написано "com.miui.powerkeeper.PowerKeeperEmptyActivity" и у нас открывается меню, где можно включить адаптивный режим.