Новый флагманский планшет Galaxy Tab S7 появится в трех версиях

Ожидается, что Smasung скоро представит серию планшетов Galaxy Tab S7 или Tab S20. Правда название Tab S7 вроде как более вероятно и, на наш взгляд, логично.Помимо двух моделей разного размера, о которых мы уже знаем, источники теперь также сообщают о существовании SM-T976B, то есть Galaxy Tab S7 Plus 5G.На самом деле они уже выпускали Tab S6 5G, но только для Южной Кореию В этот раз, модельный номер означает глобальный запуск 5G версии.Другие модели серии включают варианты с Wi-Fi (SM-T970) и 4G (SM-T975) у каждой модели, а это 12,4-дюймовый Galaxy Tab S7 Plus, а также их аналоги Galaxy Tab S7 (SM-T870 и SM-T875) с 11-дюймовыми дисплеями.Согласно тому же источнику, все устройства Galaxy Tab S7 будут поставляться с S Pen, что не удивительно.Так что ждём этим летом запуска как минимум трех топовых устройств от Samsung.