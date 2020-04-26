Глава Xiaomi показал новый бюджетный флагман

Характеристики

4/64

6/128

И топовый вариант 8/256

Сколько стоит ?

Источник изображения - https://twitter.com/stufflistings?lang=ru

Уже в этот понедельник (27 апреля), компания Xiaomi презентует сразу два долгожданных продукта. Одним из них станет наверное самая обсуждаемая сейчас оболочка (надстройка если хотите) системы Android...Я естественно говорю о релизе, но не менее интересной, станет и презентация бюджетной версии флагмана (Mi 10), которая получила название -илиИ так как все подробные характеристики новинки уже известны, предлагаю вам оценить привлекательность данного смартфона, тем более что Лэй Цзунь сегодня выложил в своём аккаунте фотографию с этим смартфоном.В Xiaomi Mi 10 Youth/Lite с производственным номером M2002J9E, установлен AMOLED экран с диагональю 6.57 дюйма, разрешение дисплея составляет 2400 на 1080 пикселей. Но что удивительно, в данной модели, компания снова возвращается к каплевидному размещению 16-ти мегапиксельной фронтальной камеры, и не делает вырез в экране, как это предполагалось ранее.И если уж мы заговорили о камерах, то сразу скажу, что в Mi 10 Youth будет установлено(48/8/5 и модуль с 50-кратным зумом), но что действительно интересно, так это то, как Xioami прокачали программное обеспечение камеры.Так например, в смартфоне появится режим, позволяющий одному и тому же человеку, или животному появится на фото неограниченное количество раз. Вот несколько примеров:Так же специалистами Xiaomi AI Lab были созданы специальные эффекты и фильтры для видео, которые позволят добиться по-настоящему кинематографических результатов съёмки.Продолжая разговор о начинке смартфона, уже точно можно сказать, что в качестве процессора здесь выступает(слава Богу не MTK), а вариантов оперативной/встроенной памяти будет три:Ёмкость аккумулятора составляет, естественно с поддержкой быстрой, двадцати ваттной зарядки.Ну и наконец главной загадкой предстоящей презентации станет то, подтвердится ли слух о том, чтона борту. Ходят слухи, что показ возможностей новой оболочки, будет произведён прямо на этом смартфоне.Цена на смартфон в Китае пока не известна, но по прогнозам аналитиков, в Европе цены на смартфон стартуют с отметки в, что делает Mi 10 Youth/Lite достаточно привлекательным на фоне конкурентов.