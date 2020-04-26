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Глава Xiaomi показал новый бюджетный флагман

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MobilZone
378
Уже в этот понедельник (27 апреля), компания Xiaomi презентует сразу два долгожданных продукта. Одним из них станет наверное самая обсуждаемая сейчас оболочка (надстройка если хотите) системы Android...

Я естественно говорю о релизе MIUI 12, но не менее интересной, станет и презентация бюджетной версии флагмана (Mi 10), которая получила название - Mi 10 Youth Edition или Mi 10 Lite.

И так как все подробные характеристики новинки уже известны, предлагаю вам оценить привлекательность данного смартфона, тем более что Лэй Цзунь сегодня выложил в своём аккаунте фотографию с этим смартфоном.

Характеристики

В Xiaomi Mi 10 Youth/Lite с производственным номером M2002J9E, установлен AMOLED экран с диагональю 6.57 дюйма, разрешение дисплея составляет 2400 на 1080 пикселей. Но что удивительно, в данной модели, компания снова возвращается к каплевидному размещению 16-ти мегапиксельной фронтальной камеры, и не делает вырез в экране, как это предполагалось ранее.

И если уж мы заговорили о камерах, то сразу скажу, что в Mi 10 Youth будет установлено 4 модуля (48/8/5 и модуль с 50-кратным зумом), но что действительно интересно, так это то, как Xioami прокачали программное обеспечение камеры.

Так например, в смартфоне появится режим, позволяющий одному и тому же человеку, или животному появится на фото неограниченное количество раз. Вот несколько примеров:


Так же специалистами Xiaomi AI Lab были созданы специальные эффекты и фильтры для видео, которые позволят добиться по-настоящему кинематографических результатов съёмки.

Продолжая разговор о начинке смартфона, уже точно можно сказать, что в качестве процессора здесь выступает Snapdragon 765G (слава Богу не MTK), а вариантов оперативной/встроенной памяти будет три:
  • 4/64
  • 6/128
  • И топовый вариант 8/256
Ёмкость аккумулятора составляет 4060 мАч, естественно с поддержкой быстрой, двадцати ваттной зарядки.
Ну и наконец главной загадкой предстоящей презентации станет то, подтвердится ли слух о том, что Mi 10 Youth/Lite станет первым смартфоном с Android 10 и MIUI 12 на борту. Ходят слухи, что показ возможностей новой оболочки, будет произведён прямо на этом смартфоне.

Сколько стоит ?

Источник изображения - https://twitter.com/stufflistings?lang=ru
Цена на смартфон в Китае пока не известна, но по прогнозам аналитиков, в Европе цены на смартфон стартуют с отметки в 350 евро, что делает Mi 10 Youth/Lite достаточно привлекательным на фоне конкурентов.