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Правильная настройка автояркости и цветопередачи дисплея Xiaomi

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MobilZone
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По долгу "службы" мы проводим очень много времени на форумах (XDA, 4PDA, Mi Community) и в последнее время мы очень часто натыкаемся на жалобы пользователей смартфонов Xiaomi о том, что автоматическая регулировка яркости экрана, ведёт себя не так как хотелось бы.

Многие и вовсе отключили её после перехода на MIUI 11, а между тем это одна из самых элементарных функций, удобство которой сложно переоценить.

Да, автояркость слегка увеличивает расход заряда аккумулятора, но согласитесь, куда приятнее просто достав телефон из кармана, сразу начать им пользоваться, без нужды по несколько раз в день открывать шторку, выставляя комфортный уровень.
Автоматическую регулировку яркости, как и многое в системе MIUI, можно настроить под себя и чтобы сделать это вам необходимо:
Отключить её в настройках телефона, а затем выставить максимальный уровень яркости экрана.

Далее находим тёмное помещение и активируем автояркость. При этом телефон выставит значения по умолчанию, поэтому вам необходимо вручную указать комфортную для ваших глаз яркость. После чего это значение будет сохранено.

Тоже самое проделываем при ярком свете...

НО! В MIUI, после того как Вы отключаете авторегулировку, заданные вами значения стираются, поэтому эту операцию нужно будет проделывать снова.
Теперь коротко о том, как настроить правильную цветопередачу дисплея, ведь многие из вас замечали, что белый цвет иногда отдаёт оттенками жёлтого, или уходит в синеву.
Чтобы исправить это берёте любой белый лист бумаги и положив на него смартфон заходите в настройки --> Экран --> Цветовая схема, после чего выбираете режим "Авто", выставляете яркость дисплея на 70-80% и сдвигаете круг по центру до того момента, пока изображение на экране смартфона полностью не совпадёт по цветности с белым листом.

Из-за того, что производители дисплеев у всех разные (на смартфонах Xiaomi их как минимум 4) конечные значения могут отличаться. Мои настройки выглядят так:

Вот и всё, как видите это совсем несложно и надеюсь что теперь Вам станет удобнее пользоваться вашим гаджетом.
Правильная настройка автояркости и цветопередачи дисплея Xiaomi
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