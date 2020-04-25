iPhone XS сильно упал в цене - теперь, это самый выгодный смартфон от Apple

Apple представила три смартфона в 2018 году. Наиболее оснащенным из них является iPhone XS, который может похвастаться просторным дисплеем с широким диапазоном цветов, достоверно отображаемым до самых краев передней части корпуса.Корпус, кстати, выполнен из прочной хирургической стали, и оборудован на то время самым твердым стеклом, доступным в области смартфонов. Однако революция произошла и внутри устройства, где вы найдете мощный чип A12 Bionic с восьмиъядерным Neural Engine для искусственного интеллекта.Вы сможете оценить работу при разблокировке через Face ID или при съемке фотографий с помощью объективов двух 12-мегапиксельных датчиков с оптической стабилизацией, которые способны идеально делать фотографии даже при неблагоприятном освещении, а также позволяют точно обрабатывать эффект размытого фона.5,8-дюймовый дисплей может похвастаться максимально точной передачей широкого спектра цветов, настоящим черным и превосходной контрастностью, которая точно отображает светлые и темные области на экране, даже если они находятся в одном кадре.Для производства использовалось самое прочное закаленное стекло, которое прочно соединено полированной рамой из хирургической стали. Кроме того, вы можете рассчитывать на повышенную устойчивость к воде и пыли и три впечатляющие цвета корпуса. Сложный дизайн даже позволяет использовать беспроводную зарядку.Face ID традиционно наиболее безопасен в iPhone, а благодаря сложному оборудованию она стала еще быстрее и точнее. Разблокировка телефона, вход в учетную запись или оплата в интернет-магазине происходит в мгновение ока. Face ID - самое простое и в то же время самое надежное решение в этом смартфоне.Новый процессор обработки изображений и вышеупомянутый интеллектуальный модуль Neural Engine обеспечивают революционные результаты в области мобильной фотографии. Широкоугольный объектив и 12-мегапиксельный телеобъектив позволяют создавать профессионально размытый фон, глубина которого легко регулируется, а большая площадь обоих датчиков обеспечивает четкие снимки даже при слабом освещении. Технология HDR позволяет безупречно отображать как светлые, так и темные участки.Революционным элементом всего телефона является чип A12 Bionic, который обеспечит максимально комфортное повседневное использование, будь то работа, просмотр фильмов или игра в любимую игру. Чипсет игриво справляется даже с дополненной реальностью, а благодаря восьмиъядерному Neural Engine даже машинное обучение, которое вы оцените, например, при фотографировании, не станет для него проблемой.Apple iPhone уникален во многих отношениях. Apple разрабатывает свое оборудование точно в соответствии со своей собственной системой iOS 12, поэтому все прекрасно сочетается в одном функциональном блоке. В результате получаются потрясающие фотографии и дополненная реальность. Сейчас он сильно подешевел, что делает его одним из самых выгодных устройств для покупки в 2020 году от купертиновской компании.Цена на этот смартфон с 27 141 грн(1000 долларов) упала до 17 193 гривен( 620 долларов), то есть смартфон упал в цене на 10 000 гривен(380 долларов).