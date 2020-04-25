Рендеры и утечка цен ZTE Blade 10 Smart

Наряду с Blade V 2020, у ZTE также есть еще один телефон среднего класса, направляющийся в Европу в соответствии с новой утечкой. Устройство ZTE Blade 10 Smart имеет более дешевую цену, чем Blade V 2020.
Blade 10 Smart поставляется в трех цветовых вариантах - черном, зеленом и красном. Телефон имеет каплевидный вырез с нижней рамкой умеренного размера. На задней панели телефона расположены три камеры заднего вида в корпусе с короткими замыканиями и светодиодной вспышкой. На задней панели также есть сканер отпечатков пальцев.
Blade 10 Smart имеет знакомую красную кнопку питания ZTE и расположен справа от кнопок регулировки громкости.
Спецификации устройства в настоящее время неизвестны, но, по словам лидера, у него будет 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти. Он также будет продаваться по цене 199 евро при запуске.
Blade 10 Smart поставляется в трех цветовых вариантах - черном, зеленом и красном. Телефон имеет каплевидный вырез с нижней рамкой умеренного размера. На задней панели телефона расположены три камеры заднего вида в корпусе с короткими замыканиями и светодиодной вспышкой. На задней панели также есть сканер отпечатков пальцев.
Blade 10 Smart имеет знакомую красную кнопку питания ZTE и расположен справа от кнопок регулировки громкости.
Спецификации устройства в настоящее время неизвестны, но, по словам лидера, у него будет 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти. Он также будет продаваться по цене 199 евро при запуске.