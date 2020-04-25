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Xiaomi рекламирует молодежный дисплей Mi 10

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MobilZone / Гаджеты
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Xiaomi Mi 10 Youth 5G будет анонсирован через пару дней, и мы уже видели список TENAA с подробным описанием большинства спецификаций, а также некоторые официальные тизеры, освещающие его систему камер. Дразнящая игра продолжается на Weibo, где Xiaomi теперь демонстрирует дисплей будущего телефона.

Это панель Super AMOLED производства Samsung, и Xiaomi заинтересована в том, чтобы подчеркнуть ее алмазно-пиксельную компоновку, поскольку она обеспечивает «качество бриллиантов». Этот субпиксельный массив в любом случае используется большинством дисплеев Samsung OLED, но отделу маркетинга нужны слова для работы.
Xiaomi Mi 10 Youth 5G дисплей-тизер

Xiaomi заявляет, что каждое устройство настроено на заводе для обеспечения точности цветопередачи, и указывает среднюю дельту 1,1. Контраст рекламируется в 4300000: 1, что стоит.

Будучи панелью Samsung, модель Mi 10 Youth поставляется с поддержкой HDR10 + - это «плюс», выделяющий стандарт Samsung с динамическими метаданными для выделения динамического диапазона из HDR10 только со статическими метаданными.

Дисплей также оснащен диммером постоянного тока для борьбы с мерцанием, которое некоторые пользователи могут заметить на OLED-дисплеях с более низким уровнем яркости. Частота дискретизации касания 180 Гц (но, по-видимому, частота обновления 60 Гц) округляет довольно впечатляющую таблицу характеристик дисплея.