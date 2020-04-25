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Xiaomi Redmi Note 9 Series будет запущен во всем мире в конце апреля

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MobilZone / Гаджеты
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Xiaomi объявила в своих глобальных социальных сетях, что выпустит Redmi Note 9 Series. Запуск будет через онлайн-мероприятие, которое состоится 30 апреля в 20:00 по Гринвичу.


В объявлении не указано, какие устройства будут запущены, просто они будут из серии Redmi Note 9. В настоящее время компания продает Redmi Note 9 Pro и Redmi Note 9 Pro Max на отдельных рынках. Во всем мире компания продает Redmi Note 9S, который по сути идентичен Redmi Note 9 Pro, но глобальной версии Redmi Note 9 Pro Max не существует. Это может измениться до 30 апреля.

Ходят также слухи о Redmi 10X, грядущем смартфоне среднего класса от Xiaomi, который может продаваться как Redmi Note 9 во всем мире. Мы могли видеть, что это было объявлено наряду с ранее анонсированными устройствами 30го числа.

Объявление также намекало на «другие замечательные продукты», помимо смартфонов, поэтому мы могли бы также увидеть некоторые новые аксессуары.

Оставайтесь с нами для получения дополнительной информации относительно этого запуска.