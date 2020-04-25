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Утечка спецификаций LG Velvet

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MobilZone / Гаджеты
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Самый захватывающий смартфон LG за последнее время (по крайней мере, с точки зрения дизайна) станет официальным 7 мая. Velvet должен быть первым в линейке устройств верхнего среднего класса, которые предназначены для замены ныне несуществующей G серии.

LG уже тизерил некоторые части телефона, в том числе тот факт, что у него будет чипсет Snapdragon 765, но теперь пришло время для полной утечки технических характеристик. Они покрывают все, кроме деталей экрана, как ни странно.
В любом случае, давайте просеем то, что имеем. Говорят, что Velvet оснащен основной задней камерой на 48 Мп с OIS, 8-мегапиксельной ультра-широкой камерой и 5-мегапиксельным датчиком глубины. По слухам, основным сенсором будет Samsung ISOCELL Bright GM2. С другой стороны, в каплевидном вырезе будет находиться селфи-камера на 16 МП. Бархат также имеет встроенный сканер отпечатков пальцев.

Телефон будет иметь 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти, расширяемой за счет microSD. Стереодинамики являются встроенными, а Velvet имеет степень защиты IP68 от воды и пыли, а также рейтинг MIL-STD для выдерживания воздействия элементов. Его размеры составляют 167,1 х 74 х 7,85 мм, а вес - 180 г.

Аккумулятор емкостью 4300 мАч поддерживает быструю проводную зарядку, а также беспроводную зарядку. Бархат будет предлагаться в Корее в цветах Aurora White, Aurora Green, Aurora Gray и Illusion Sunset. На своем внутреннем рынке он будет продаваться по цене 899 800 KRW, что сейчас составляет примерно 730 долларов или 675 евро. Тем не менее, не удивляйтесь, если Velvet получит цену в 699 долларов в США и около 700-800 евро в ЕС. Телефон должен появиться в магазинах в середине мая.