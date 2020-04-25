OnePlus 8 и 8 Pro распродали в Китае в считанные часы

Телефоны OnePlus 8 могут быть дорогими, но они наверняка популярны - генеральный директор Пит Лау объявил, что все версии 8 серии были распроданы в Китае. Уровень спроса превзошел ожидания компании.
Даже OnePlus 8 Pro по его цене в 6000 юаней (около 800 долларов) уже нет в наличии. Модель Pro с 8/128 ГБ памяти оказалась самой востребованной версией, но мы не удивлены этим. И хотя он не так привлекателен, признает генеральный директор, OnePlus 8 зарекомендовал себя довольно популярным и также распродан.
«Спасибо за вашу поддержку и понимание, мы возобновим продажи и поставки как можно скорее», - говорит Лау.
Он добавляет, что OnePlus сосредоточится на удовлетворении внутреннего спроса, перенеся свои производственные мощности с единиц, предназначенных для международных продаж, и на телефоны, идущие в китайские ритейлеры.
Однако, это не обязательно повлияет на доступность на западных рынках. Мы только что проверили, и европейские сайты OnePlus сообщают о времени доставки около 3-4 дней. Кроме того, запуск в Северной Америке запланирован на 29-е, то есть в следующую среду (первоначально модель Pro планировалось запустить 22 апреля).
Даже OnePlus 8 Pro по его цене в 6000 юаней (около 800 долларов) уже нет в наличии. Модель Pro с 8/128 ГБ памяти оказалась самой востребованной версией, но мы не удивлены этим. И хотя он не так привлекателен, признает генеральный директор, OnePlus 8 зарекомендовал себя довольно популярным и также распродан.
«Спасибо за вашу поддержку и понимание, мы возобновим продажи и поставки как можно скорее», - говорит Лау.
Он добавляет, что OnePlus сосредоточится на удовлетворении внутреннего спроса, перенеся свои производственные мощности с единиц, предназначенных для международных продаж, и на телефоны, идущие в китайские ритейлеры.
Однако, это не обязательно повлияет на доступность на западных рынках. Мы только что проверили, и европейские сайты OnePlus сообщают о времени доставки около 3-4 дней. Кроме того, запуск в Северной Америке запланирован на 29-е, то есть в следующую среду (первоначально модель Pro планировалось запустить 22 апреля).