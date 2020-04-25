Xiaomi Mi A3 снова получает обновление Android 10

Ничто в мире не является бесспорным, кроме смерти, налогов и телефонов серии Xiaomi Mi A, имеющих проблемы с крупными обновлениями Android. По словам пользователей Reddit, некоторые устройства Xiaomi Mi A3 получают новое обновление для Android 10, которое отличается от предыдущих трех и снова предоставляет все функции последней версии Google OS - темная тема, новая навигация жестами и улучшенные элементы управления конфиденциальностью.
Размер пакета обновлений составляет всего 32 МБ, что ничто по сравнению с обновлением 1,33 ГБ, которое появилось в последний раз, и, безусловно, является исправлением для последней группы обнаруженных проблем.
Автор потока Reddit говорит, что эта сборка исправляет распознавание отпечатков пальцев, когда устройство поднято, и EIS, наконец, кажется, работает.
Размер пакета обновлений составляет всего 32 МБ, что ничто по сравнению с обновлением 1,33 ГБ, которое появилось в последний раз, и, безусловно, является исправлением для последней группы обнаруженных проблем.
Автор потока Reddit говорит, что эта сборка исправляет распознавание отпечатков пальцев, когда устройство поднято, и EIS, наконец, кажется, работает.