Apple iPhone SE (2020) поступит в продажу в 40 странах

iPhone SE (2020) в настоящее время вышел официально в продажу в первой волне в 40 странах, в том числе в США, Великобритании, Франции, Германии, Канаде и на Тайване.
Неясно, сколько единиц будет доступно для покупателей, но, вероятно, будет ограниченное предложение. Те, кто сделал предварительный заказ 17 апреля, посчитали оценки доставки с 1 по 5 мая самыми быстрыми, а некоторые выходили за рамки 6 мая.
Вот цены на iPhone SE (2020) на некоторых основных рынках.
Ожидается, что вторая волна стран, которые получат iPhone SE (2020), последует 5 мая.
Неясно, сколько единиц будет доступно для покупателей, но, вероятно, будет ограниченное предложение. Те, кто сделал предварительный заказ 17 апреля, посчитали оценки доставки с 1 по 5 мая самыми быстрыми, а некоторые выходили за рамки 6 мая.
Вот цены на iPhone SE (2020) на некоторых основных рынках.
|Страна
|64GB
|128GB
|256GB
|НАС
|$ 399
|$ 449
|$ 549
|Канада
|CAD 599
|CAD 669
|CAD 809
|Австралия
|AUD 749
|AUD 829
|AUD 999
|Германия
|€ 479
|€ 529
|€ 649
|Франция
|€ 489
|€ 539
|€ 659
|Италия
|€ 499
|€ 549
|€ 669
|Великобритания
|? 419
|? 469
|? 569
|Россия
|39 990 руб.
|44 990 руб.
|53 990 руб.
|ОАЭ
|1699 дирхамов
|1 909 дирхамов
|2,329 дирхамов
|Гонконг
|HKD 3,399
|HKD 3899
|4 699 гонконгских долларов
|Китай
|CNY 3299
|CNY 3,799
|CNY 4,599
|Индия
|42 500 рупий
|47 800 рупий
|58 300 рупий
Ожидается, что вторая волна стран, которые получат iPhone SE (2020), последует 5 мая.