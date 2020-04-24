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Apple iPhone SE (2020) поступит в продажу в 40 странах

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MobilZone / Бизнес / Гаджеты
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iPhone SE (2020) в настоящее время вышел официально в продажу в первой волне в 40 странах, в том числе в США, Великобритании, Франции, Германии, Канаде и на Тайване.

Неясно, сколько единиц будет доступно для покупателей, но, вероятно, будет ограниченное предложение. Те, кто сделал предварительный заказ 17 апреля, посчитали оценки доставки с 1 по 5 мая самыми быстрыми, а некоторые выходили за рамки 6 мая.

Вот цены на iPhone SE (2020) на некоторых основных рынках.
Страна64GB128GB256GB
НАС$ 399$ 449$ 549
КанадаCAD 599CAD 669CAD 809
АвстралияAUD 749AUD 829AUD 999
Германия€ 479€ 529€ 649
Франция€ 489€ 539€ 659
Италия€ 499€ 549€ 669
Великобритания? 419? 469? 569
Россия39 990 руб.44 990 руб.53 990 руб.
ОАЭ1699 дирхамов1 909 дирхамов2,329 дирхамов
ГонконгHKD 3,399HKD 38994 699 гонконгских долларов
КитайCNY 3299CNY 3,799CNY 4,599
Индия42 500 рупий47 800 рупий58 300 рупий

Ожидается, что вторая волна стран, которые получат iPhone SE (2020), последует 5 мая.