Apple iPhone SE (2020) поступит в продажу в 40 странах

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iPhone SE (2020) в настоящее время вышел официально в продажу в первой волне в 40 странах, в том числе в США, Великобритании, Франции, Германии, Канаде и на Тайване.Неясно, сколько единиц будет доступно для покупателей, но, вероятно, будет ограниченное предложение. Те, кто сделал предварительный заказ 17 апреля, посчитали оценки доставки с 1 по 5 мая самыми быстрыми, а некоторые выходили за рамки 6 мая.Вот цены на iPhone SE (2020) на некоторых основных рынках.Ожидается, что вторая волна стран, которые получат iPhone SE (2020), последует 5 мая.