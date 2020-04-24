ProstoTECH - Новости современных технологий 2017 года

Последние новости

20:00
Apple iPhone SE (2020) поступит в продажу в 40 странах
18:00
Xiaomi Mi 10 Youth сияет на TENAA во всей красе
17:46
Прошивка One UI 2.1 всё-таки придет на Galaxy S9 и Note9
16:00
Apple выпустит AirPods третьего поколения в следующем году
14:00
Что происходит, когда вы помещаете материнскую плату iPhone 8 в iPhone SE?
12:00
Утечка Huawei Y8s показывает дизайн камеры смаротфона
08:07
Redmi 10X - новый смартфон от Xiaomi
08:00
Huawei nova 7 SE представлен официально: характеристики и цены
06:24
Apple исправляет серьёзный недостаток в iOS
20:30
Huawei nova 7 и 7 Pro официально анончированы
18:26
Результаты iPhone SE (2020) в тесте производительности AnTuTu впечатляют
16:30
Крайнее обновление серии Samsung Galaxy S20 исправляет ошибку зеленого оттенка
14:30
Android 10 теперь выходит на Nokia 2.3
12:28
iQOO Neo3 официально анонсирован: характеристики и цены
11:46
Mi Flux - складной смартфон от Xiaomi
10:00
Apple доминирует на рынке планшетов
08:00
Realme анонсирует новый телефон 5G уже сегодня
22:00
Huawei публикует фиксированную выручку в первом квартале
20:00
Сравнение флагманов: Sony Xperia 1 mark 2 против iPhone 11 Pro
18:59
Стала известна официальная цена Sony PlayStation 5
17:21
Xiaomi продает рекордное количество смартфонов серии Mi 10
15:57
Дата запуска флагманского Meizu 17 подтверждена
14:00
Samsung Galaxy S20 Ultra занимает шестое место в рейтинге DxOMark
12:00
Появились спецификации в промо-роликах Motorola Edge + и Edge
10:00
Nubia Play 5G официально анонсирован: характеристики и цены
08:00
Samsung Galaxy Z Flip 5G получает новый вариант памяти
21:00
Honor продала реккордное количество Honor 30 при первой продаже
18:30
Samsung стремится разработать 600-мегапиксельную камеру
16:50
Huawei снова поймали на обмане
15:20
В сети появилась новая утечка серии iPhone 12
14:00
Xiaomi назвала официальную дату презентации MIUI 12
12:00
Samsung Galaxy Fold 2 будет иметь крутой внутренний экран
10:00
Xiaomi обновит интерфейс камеры для своих смартфонов
 Больше новостей
» » Xiaomi Mi 10 Youth сияет на TENAA во всей красе
-

Xiaomi Mi 10 Youth сияет на TENAA во всей красе

Поделиться:
MobilZone / Гаджеты
439
Xiaomi запускает Mi 10 Youth в понедельник, и телефон, наконец, был включен в список TENAA с полным описанием и изображениями. Подтверждается, что он поставляется на Snapdragon 765G, большим OLED с разрешением Full HD +, большим объемом памяти и 48-мегапиксельной основной камерой.


Xiaomi Mi 10 Youth

Чипсет на самом деле не указан в явном виде, но процессор 2,4 ГГц есть, и в настоящее время только SD765G имеет свое главное ядро с такой же скоростью. Mi 10 Youth, также ожидается появление в качестве Mi 10 SE за пределами Китая, будет иметь три варианта RAM - 4GB, 6GB, 8GB и три уровня хранения - 64GB, 128GB и 256GB.

Xiaomi Mi 10 Youth - плакаты

Отдел камеры также интригует - там будет один селфи-датчик, и кажется, что он может быть в виде каплевидного выреза, а не в дизайне с отверстием. Вероятно, именно поэтому Xiaomi так неохотно публиковала какие-либо тизеры на передней панели телефона, а мы видели только информацию о задней панели. Однако, наличие 6,57-дюймовой OLED-панели и отсутствие каких-либо визуальных сигналов для сканера отпечатков пальцев приводит к тому, что датчик находится под дисплеем.

Минимальная зарядка аккумулятора составляет 4060 мАч при некоторой быстрой зарядке, ОС - Android 10, и нет ни слова о слоте microSD или 3,5-мм аудиоразъеме.