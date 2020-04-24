Xiaomi Mi 10 Youth сияет на TENAA во всей красе

Xiaomi Mi 10 Youth

Xiaomi Mi 10 Youth - плакаты

Xiaomi запускает Mi 10 Youth в понедельник, и телефон, наконец, был включен в список TENAA с полным описанием и изображениями. Подтверждается, что он поставляется на Snapdragon 765G, большим OLED с разрешением Full HD +, большим объемом памяти и 48-мегапиксельной основной камерой.Чипсет на самом деле не указан в явном виде, но процессор 2,4 ГГц есть, и в настоящее время толькоимеет свое главное ядро с такой же скоростью. Mi 10 Youth, также ожидается появление в качестве Mi 10 SE за пределами Китая, будет иметь три варианта RAM - 4GB, 6GB, 8GB и три уровня хранения - 64GB, 128GB и 256GB.Отдел камеры также интригует - там будет один селфи-датчик, и кажется, что он может быть в виде каплевидного выреза, а не в дизайне с отверстием. Вероятно, именно поэтому Xiaomi так неохотно публиковала какие-либо тизеры на передней панели телефона, а мы видели только информацию о задней панели. Однако, наличие 6,57-дюймовой OLED-панели и отсутствие каких-либо визуальных сигналов для сканера отпечатков пальцев приводит к тому, что датчик находится под дисплеем.Минимальная зарядка аккумулятора составляет 4060 мАч при некоторой быстрой зарядке, ОС - Android 10, и нет ни слова о слоте microSD или 3,5-мм аудиоразъеме.