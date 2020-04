Прошивка One UI 2.1 всё-таки придет на Galaxy S9 и Note9

, по крайней мере, согласно новому скриншоту, на котором видна дискуссия между представителем Samsung в Индии и пользователем Galaxy S9 +.Здесь утверждается, что у серии S9 все еще есть шанс получить One UI 2.1, но представитель не смог подтвердить точную дату.Galaxy Note 10 Lite только что получил обновление One UI 2.1, а значит Samsung не может оправдываться тем, что, мол, чип девяток не сможет справиться с One UI 2.1.Но, опять же, это также не гарантирует релиз для S9 / Note 9. Если кто не знает One Ui 2.1 принесла основные функции семейства Galaxy S20 на S10 и Note10. Будем надеяться что эта версия прошивки придет и на S9/Note9, потому что они этого точно заслуживают.