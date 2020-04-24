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Что происходит, когда вы помещаете материнскую плату iPhone 8 в iPhone SE?

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MobilZone / Гаджеты
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Новый iPhone SE (2020) поступит в продажу сегодня, и ранний демонтаж показывает сходство между ним и iPhone 8.

Видео «Jiang Teardown» было размещено Вэньчжоу Ао Technololgy на YouTube (название канала переведено с Mandarin). В видео новый iPhone SE разобрали вместе с iPhone 8, чтобы подчеркнуть различия. Несмотря на то, что видео на китайском языке, доступны титры на английском языке.


Телефон так же легко открыть, как и iPhone 8, при этом едва ли требуется тепло, чтобы смягчить клей, удерживающий дисплей на месте. После снятия дисплей отделяется от рамки и удерживается теми же ленточными кабелями, что и iPhone 8. При осмотре трудно даже определить, какой телефон какой изнутри.

Сторона батареи и расположение компонентов идентичны между устройствами. Докладчик отметил, что дисплей в сборе выглядит универсальным, и установил дисплей iPhone SE на разобранном iPhone 8. Оказалось, что это одна и та же часть.

Компоновка материнской платы точно такая же, поэтому была предпринята попытка заменить плату SE на iPhone 8 и подключить ее, чтобы посмотреть, работает ли она. Первое препятствие заключается в том, что разъем батареи отличается от SE - он похож на разъем батареи от iPhone 11. Таким образом он удаляет новую батарею и заменяет ее той, которая будет питать плату iPhone 8.

Смартфон загружается нормально. Помните, на данный момент - есть логическая плата iPhone 8, которая была встроена в iPhone SE. Дисплей, динамик и тактильный двигатель работают отлично. Однако, различия начинают проявляться, когда он открывает приложение «Камера». Основная камера не работает, но фронтальная работает без проблем.

Большинство компонентов в iPhone SE напрямую перенесены с iPhone 8. Сроки его выпуска - это стратегический способ Apple сэкономить деньги на компонентах, которые она уже годами производит.