Утечка Huawei Y8s показывает дизайн камеры смаротфона

Благодаря Эвану Блассу мы получили официальное изображение предстоящего Huawei Y8s. У телефона, кажется, есть надлежащая выемка, сканер отпечатков пальцев на задней панели и две камеры, выровненные со светодиодной вспышкой в черном прямоугольнике, как и сейчас.
Смартфоны Huawei с маркой Y относятся к наиболее доступному ценовому диапазону и часто являются мировым аналогом китайской линейки Enjoy (хотя в Китае есть и телефоны Huawei Y).
Характеристики этого телефона еще не появились, но интересно отметить, что Huawei не выпустила смартфон Y8, даже если в семействе Y9 есть, как минимум, четыре телефона.
Смартфоны Huawei с маркой Y относятся к наиболее доступному ценовому диапазону и часто являются мировым аналогом китайской линейки Enjoy (хотя в Китае есть и телефоны Huawei Y).
Характеристики этого телефона еще не появились, но интересно отметить, что Huawei не выпустила смартфон Y8, даже если в семействе Y9 есть, как минимум, четыре телефона.