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Redmi 10X - новый смартфон от Xiaomi

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MobilZone
647
Казалось бы, всего несколько дней назад я рассказывал вам о европейской версии Redmi Note 9 Pro, отличие которого будет заключаться в наличии NFC, но компания Xiaomi, видимо поставила своей целью окончательно запутать потребителя названиями и вариантами моделей, ведь сегодня в сети появилась информация о новом смартфоне компании - Redmi 10X 4G, о котором я хотел бы Вам рассказать.
Смартфон может стать первым смартфоном, построенном на базе новейшего процессора MediaTek Helio G85, а так же быть оснащённым модулем для бесконтактных платежей и поддержкой Gpay.

Первое упоминание о Redmi 10X 4G появилось ещё в месяц назад, но никто не ожидал столь скорой премьеры гаджета. Но судя по тому, что смартфон уже прошёл сертификацию в TENAA, а так же попал в базу данных одного из китайских магазинов электроники, ожидать его появления стоит в самое ближайшее время.

Характеристики

 Если верить документации TENAA, то в Redmi 10X 4G будет установлен новейший чип Helio G85 с максимальной тактовой частотой в 2.0 ГГц. Помимо этого, как я сказал ранее, с вероятностью 99.9% в смартфоне будет установлен модуль NFC. И это несомненно хорошая новость, ведь в представленном недавно Redmi Note 9S его нет.

IPS дисплей смартфона, обладает разрешением 2340 на 1080 пикселей, с соотношением сторон 19.5 : 9 и диагональю в 6.53 дюйма. Так же в дисплее есть отверстие для тринадцати мегапиксельной селфи-камеры.

Redmi 10X будет представлен в нескольких вариантах, начиная от 3 ГБ оперативной памяти с 32 ГБ встроенной, и заканчивая конфигурацией 6/128. У всех вариантов гаджета, естественно будет поддержка карт памяти до 512 ГБ.
 Что же касается камер, то их, как и в случаи всей линейки этого года будет 4. (48+8+2+2), а вот сканер отпечатков пальцев переместился с боковой грани на заднюю панель.

Объём батареи составляет уже привычные 5000 мАч, с поддержкой быстрой зарядки.

Цена

На сайте китайского магазина, цена смартфона составляет 1400 юаней (почти 270 долларов ), что говорит о том, что даже если учитывать все налоговые и таможенные сборы, в наших магазинах Redmi 10X, будет продаваться по цене около 320 долларов, мало это или много, решать конечно же Вам.