Huawei nova 7 SE представлен официально: характеристики и цены

После нескольких недель утечек и спекуляций Huawei официально представила свою серию nova 7, состоящую из трех устройств - nova 7 Pro, nova 7 и nova 7 SE. Все три телефона поставляются с возможностью подключения 5G, 64-мегапиксельной основной камерой и батареями емкостью 4000 мАч с быстрой зарядкой 40 Вт. Основные отличия заключаются в дисплеях и чипсетах, nova 7 и 7 Pro комплектуются Kirin 985, а 7 SE - Kirin 820.
nova 7 SE
Третья модель новой серии nova - nova 7 SE. Это уменьшенная версия nova 7 с 6,5-дюймовым IPS-дисплеем с вырезом для 16-мегапиксельной селфи-камеры. Телефон поставляется с боковым считывателем отпечатков пальцев, так как у него ЖК-дисплей.
nova 7 SE поставляется с 64-мегапиксельной основной камерой, 8-мегапиксельной сверхширокой камерой и 2-мегапиксельной макрокамерой, как и два ее родных брата, но заменяет телеобъектив на 2-мегапиксельный датчик глубины.
Другое изменение происходит под капотом, где мы находим чипсет Kirin 820 5G с 8 ГБ ОЗУ и 128/256 ГБ памяти. Аккумулятор емкостью 4000 мАч и обеспечивает быструю проводную зарядку 40 Вт.
nova 7 SE будет выпущена в черном, фиолетовом, зеленом и серебристом цветах по цене 340 долларов за версию 8/128 ГБ и 395 долларов для модели 8/255 ГБ. Устройство уже готово к предварительному заказу. Официальная распродажа начнётся 28 апреля.
nova 7 SE
Третья модель новой серии nova - nova 7 SE. Это уменьшенная версия nova 7 с 6,5-дюймовым IPS-дисплеем с вырезом для 16-мегапиксельной селфи-камеры. Телефон поставляется с боковым считывателем отпечатков пальцев, так как у него ЖК-дисплей.
nova 7 SE поставляется с 64-мегапиксельной основной камерой, 8-мегапиксельной сверхширокой камерой и 2-мегапиксельной макрокамерой, как и два ее родных брата, но заменяет телеобъектив на 2-мегапиксельный датчик глубины.
Другое изменение происходит под капотом, где мы находим чипсет Kirin 820 5G с 8 ГБ ОЗУ и 128/256 ГБ памяти. Аккумулятор емкостью 4000 мАч и обеспечивает быструю проводную зарядку 40 Вт.
nova 7 SE будет выпущена в черном, фиолетовом, зеленом и серебристом цветах по цене 340 долларов за версию 8/128 ГБ и 395 долларов для модели 8/255 ГБ. Устройство уже готово к предварительному заказу. Официальная распродажа начнётся 28 апреля.