Huawei nova 7 и 7 Pro официально анончированы

После нескольких недель утечек и спекуляций Huawei официально представила свою серию nova 7, состоящую из трех устройств - nova 7 Pro, nova 7 и nova 7 SE. Все три телефона поставляются с возможностью подключения 5G, 64-мегапиксельной основной камерой и батареями емкостью 4000 мАч с быстрой зарядкой 40 Вт. Основные отличия заключаются в дисплеях и чипсетах, nova 7 и 7 Pro комплектуются Kirin 985, а 7 SE - Kirin 820.
nova 7 Pro
Huawei nova 7 Pro 5G построен на изогнутом 6,57 OLED-дисплее с разрешением FHD + и соотношением сторон 19,5: 9. Панель оснащена двойным отверстием для перфорации для 32-мегапиксельной и 8-мегапиксельной селфи-камеры и встроенным сканером отпечатков пальцев.
На задней панели мы видим основной датчик с диагональю 1 / 1,7 дюйма и 64-мегапиксельной камерой, а также сверхширокий датчик на 8 мегапикселей и перископ-модуль на 8 мегапикселей с OIS, способным к 5-кратному оптическому и 50-кратному гибридному зуму. Четвертый модуль - 2-мегапиксельная макросъемка.
Чипсет Kirin 985 стоит у руля, чему способствуют 8 ГБ ОЗУ и 128/256 ГБ памяти. Также имеется батарея емкостью 4000 мАч, которая поддерживает пополнения 40 Вт. Фронт программного обеспечения покрыт EMUI 10.1 на основе Android 10.
Huawei nova 7 Pro будет поставляться в черном, фиолетовом, зеленом, красном и серебристом цветах и уже доступна для предварительного заказа в Китае. Базовая модель на 8/128 ГБ будет стоить 522 долларов, в то время, как версия на 8/256 ГБ будет стоить 580 долларов. Официальные продажи стартуют 28 апреля.
nova 7
nova 7 5G может похвастаться дисплеем OLED FHD + с диагональю 6,53 дюйма и одним отверстием для своей 32-мегапиксельной селфи-камеры. Панель имеет соотношение сторон 20: 9, а также поставляется со встроенным сканером отпечатков пальцев.
Отдел камеры возглавляется тем же основным 64-мегапиксельным датчиком, что и Pro, но модуль перископа заменяется обычным 8-мегапиксельным телеобъективом, который делает только 3-кратный оптический и 5-кратный гибридный зум. Четвертый модуль - это 2-мегапиксельная макросъемка.
Как и Pro-версии, nova 7 упаковывает Kirin 985 вместе с 8 ГБ ОЗУ и 128/256 ГБ памяти. Аккумулятор рассчитан на 4000 мАч и поддерживает быструю зарядку 40 Вт.
nova 7 будет предлагаться в черном, фиолетовом, зеленом, красном и серебристом цветах. Версия 8/128 ГБ обойдется в 425 долларов, также имеется версия на 8/256 ГБ за 480 долларов. Телефон поступит в продажу в Китае с 28 апреля.
nova 7 Pro
Huawei nova 7 Pro 5G построен на изогнутом 6,57 OLED-дисплее с разрешением FHD + и соотношением сторон 19,5: 9. Панель оснащена двойным отверстием для перфорации для 32-мегапиксельной и 8-мегапиксельной селфи-камеры и встроенным сканером отпечатков пальцев.
На задней панели мы видим основной датчик с диагональю 1 / 1,7 дюйма и 64-мегапиксельной камерой, а также сверхширокий датчик на 8 мегапикселей и перископ-модуль на 8 мегапикселей с OIS, способным к 5-кратному оптическому и 50-кратному гибридному зуму. Четвертый модуль - 2-мегапиксельная макросъемка.
Чипсет Kirin 985 стоит у руля, чему способствуют 8 ГБ ОЗУ и 128/256 ГБ памяти. Также имеется батарея емкостью 4000 мАч, которая поддерживает пополнения 40 Вт. Фронт программного обеспечения покрыт EMUI 10.1 на основе Android 10.
Huawei nova 7 Pro будет поставляться в черном, фиолетовом, зеленом, красном и серебристом цветах и уже доступна для предварительного заказа в Китае. Базовая модель на 8/128 ГБ будет стоить 522 долларов, в то время, как версия на 8/256 ГБ будет стоить 580 долларов. Официальные продажи стартуют 28 апреля.
nova 7
nova 7 5G может похвастаться дисплеем OLED FHD + с диагональю 6,53 дюйма и одним отверстием для своей 32-мегапиксельной селфи-камеры. Панель имеет соотношение сторон 20: 9, а также поставляется со встроенным сканером отпечатков пальцев.
Отдел камеры возглавляется тем же основным 64-мегапиксельным датчиком, что и Pro, но модуль перископа заменяется обычным 8-мегапиксельным телеобъективом, который делает только 3-кратный оптический и 5-кратный гибридный зум. Четвертый модуль - это 2-мегапиксельная макросъемка.
Как и Pro-версии, nova 7 упаковывает Kirin 985 вместе с 8 ГБ ОЗУ и 128/256 ГБ памяти. Аккумулятор рассчитан на 4000 мАч и поддерживает быструю зарядку 40 Вт.
nova 7 будет предлагаться в черном, фиолетовом, зеленом, красном и серебристом цветах. Версия 8/128 ГБ обойдется в 425 долларов, также имеется версия на 8/256 ГБ за 480 долларов. Телефон поступит в продажу в Китае с 28 апреля.