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Результаты iPhone SE (2020) в тесте производительности AnTuTu впечатляют

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MobilZone / Гаджеты
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Когда Apple перезапустила iPhone SE (2020) с текущим чипсетом A13 Bionic, многие радовались возможности получить производительность, как у iPhone 11 Pro Max, но по гораздо более доступной цене. Ранние обзоры сильно хвалили бы производительность, но теперь SE появился на AnTuTu и показал неудовлетворительную оценку менее 500 000, что значительно ниже производительности iPhone 2019 года.
Если посмотреть на итоговую разбивку iPhone SE (2020), то производительность CPU и GPU ближе к iPhone XS и iPhone XS Max, которые работают на платформе A12 Bionic. Скорость памяти - это единственное, что вытесняет iPhone SE на 256 ГБ впереди семейства XS с результатом 77 968, что соответствует трио iPhone 11.
Вот как работают другие устройства Apple 

На бумаге iPhone SE (2020) представлял собой комбинацию корпуса iPhone 8, камеры iPhone XR и чипсета iPhone 11 Pro. К сожалению, последний бит идет с важным отказом от ответственности, поскольку SoC был явно разогнан, чтобы поддерживать приличный срок службы батареи. Несмотря на это, производительность выше, чем у любого другого телефона, стоимость которого составляет $ 399 / € 479, особенно когда речь идет о графике, где низкое разрешение экрана неизбежно приводит к непревзойденной частоте кадров.