Крайнее обновление серии Samsung Galaxy S20 исправляет ошибку зеленого оттенка

Samsung Galaxy S20 Ultra зеленый оттенок

Буквально на прошлой неделе мы сообщили о странной ошибке зеленого оттенка, обнаруженной на некоторых устройствах Samsung Galaxy S20 Ultra. По словам пользователей, ошибка присутствовала в различных приложениях и, вероятно, была вызвана предыдущим обновлением OTA.Теперь Samsung предлагает решение в виде нового OTA-обновления, которое началось в Европе ссборки. Размер обновления составляет чуть более 154 МБ, но в журнале изменений нет никаких других изменений, кроме стабильности и исправления ошибок. Ранние пользователи сообщали, что ошибка зеленого оттенка действительно исчезла. Как обычно, обновление должно появиться в нескольких регионах в ближайшие недели.