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» » Крайнее обновление серии Samsung Galaxy S20 исправляет ошибку зеленого оттенка
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Крайнее обновление серии Samsung Galaxy S20 исправляет ошибку зеленого оттенка

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MobilZone / Softnews / Гаджеты
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Буквально на прошлой неделе мы сообщили о странной ошибке зеленого оттенка, обнаруженной на некоторых устройствах Samsung Galaxy S20 Ultra. По словам пользователей, ошибка присутствовала в различных приложениях и, вероятно, была вызвана предыдущим обновлением OTA.
Samsung Galaxy S20 Ultra зеленый оттенок

Теперь Samsung предлагает решение в виде нового OTA-обновления, которое началось в Европе с номером сборки G98xBXXU1ATD3. Размер обновления составляет чуть более 154 МБ, но в журнале изменений нет никаких других изменений, кроме стабильности и исправления ошибок. Ранние пользователи сообщали, что ошибка зеленого оттенка действительно исчезла. Как обычно, обновление должно появиться в нескольких регионах в ближайшие недели.