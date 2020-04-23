Android 10 теперь выходит на Nokia 2.3

Nokia 2.3 в цвете голубой, зеленый и темно-серый

HMD Global объявила о начале выпуска Android 10 для Nokia 2.3, сделав его одиннадцатым телефоном с последней версией ОС в своем портфолио. Обновление содержит навигацию по жестам, интеллектуальный ответ и улучшенный контроль конфиденциальности.В пресс-релизе HMD сообщили, что телефоны Nokia были самыми быстрыми в получении последних обновлений программного обеспечения, со ссылкой на анализ Counterpoint. С Nokia 2.3, присоединившейся к семейству Android 10, теперь владельцы смартфонов смогут пользоваться такими функциями, как Family Link, которые позволяют родителям ограничивать использование устройства, или Focus Mode, который блокирует отвлекающие приложения, хотя все еще находится в бета-версии.Обновление поступает в смартфоны Nokia 2.3 поэтапно. Если вы не получили уведомление о пакете обновлений, вы всегда можете проверить вручную через меню настроек.