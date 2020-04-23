iQOO Neo3 официально анонсирован: характеристики и цены

В прошлом месяце под брендом vivo iQOO был представлен iQOO 3 5G, один из самых доступных телефонов на базе Snapdragon 865. Теперь компания стала еще более доступной с новым смартфоном iQOO Neo3. Он оснащен дисплеем с частотой обновления 144 Гц, набором микросхем Snapdragon 865, двухрежимным интерфейсом 5G и стартовой ценой 2698 юаней (380 долларов США / INR 28 991).
IQOO Neo3 построен на 6,57-дюймовой FHD + AMOLED-панели с частотой обновления 144 Гц. Он также совместим с HDR10 и имеет соотношение сторон 20: 9. На панели в правом верхнем углу есть вырез для селфи-камеры на 16MP.
На задней панели смартфон имеет 48-мегапиксельную основную камеру, к которой присоединяются сверхширокая 8-мегапиксельная камера и 2-мегапиксельная камера.
Смартфон оснащён флагманским чипсетом Snapdragon 865, 6/8/12 ГБ ОЗУ и до 256 ГБ UFS 3.1. Аккумулятор емкостью 4500 мАч поддерживает быструю зарядку 44 Вт.
На передней панели программного обеспечения у нас есть iQOO UI поверх Android 10. Телефон оснащен стереодинамиками, разъемом для наушников и боковым сканером отпечатков пальцев.
IQOO Neo3 выйдет в черном и синем цветах. Цена начинается от 380 долларов за версию 6/128 ГБ, также имеется модель на 8/128 ГБ за 423 долларов и версия 12/128 ГБ за 466 долларов. Те, кто нуждается в большем объеме хранилища, могут выбрать версию 8/256 ГБ, которая будет стоить 480 долларов.
IQOO Neo3 уже готов к предварительному заказу, а официальные продажи в Китае завершаются 29 апреля. Доступность в международном масштабе еще не уточняется.
IQOO Neo3 построен на 6,57-дюймовой FHD + AMOLED-панели с частотой обновления 144 Гц. Он также совместим с HDR10 и имеет соотношение сторон 20: 9. На панели в правом верхнем углу есть вырез для селфи-камеры на 16MP.
На задней панели смартфон имеет 48-мегапиксельную основную камеру, к которой присоединяются сверхширокая 8-мегапиксельная камера и 2-мегапиксельная камера.
Смартфон оснащён флагманским чипсетом Snapdragon 865, 6/8/12 ГБ ОЗУ и до 256 ГБ UFS 3.1. Аккумулятор емкостью 4500 мАч поддерживает быструю зарядку 44 Вт.
На передней панели программного обеспечения у нас есть iQOO UI поверх Android 10. Телефон оснащен стереодинамиками, разъемом для наушников и боковым сканером отпечатков пальцев.
IQOO Neo3 выйдет в черном и синем цветах. Цена начинается от 380 долларов за версию 6/128 ГБ, также имеется модель на 8/128 ГБ за 423 долларов и версия 12/128 ГБ за 466 долларов. Те, кто нуждается в большем объеме хранилища, могут выбрать версию 8/256 ГБ, которая будет стоить 480 долларов.
IQOO Neo3 уже готов к предварительному заказу, а официальные продажи в Китае завершаются 29 апреля. Доступность в международном масштабе еще не уточняется.