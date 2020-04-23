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Mi Flux - складной смартфон от Xiaomi

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MobilZone
219
Прошлый год можно смело назвать стартовой линией для такого понятия, как складные смартфоны. Безусловно, патенты и концептуальные образцы были и до этого, но выпущенные компаниями Samsung и Motorola гаджеты, стали общедоступны именно в 2019-ом. Я особенно ждал ответа от Xiaomi, ведь в последние годы, компания стала едва ли не законодателем мод и из неоспоримого короля бюджетников, превратилась в серьёзнейшего конкурента лидирующих брендов, даже в плане флагманских моделей.
И вот в сети появляется концепт, на основе патентов зарегистрированных компанией. Он был создан дизайнером Вакар Ханом в сотрудничестве с WindowsUnited ещё в конце прошлого года, но особое распространение получает только сейчас, так как многое этого проекта подтверждается источниками в Xiaomi.

Дизайн


Внешне Mi Flux напоминает Galaxy Z Flip, ведь тоже имеет второй, небольшой экран для отображения уведомлений, времени, заряда батареи и погоды.

Сходство с Z Flip заключается ещё и в том, что по информации одного из китайских ресурсов, Xiaomi заказала партию гибких OLED экранов у компании Samsung и скорее всего, это те же самые дисплеи, которые устанавливались в раскладушку южнокорейского гиганта.

Камеры

В октябре прошлого года, в сети появился патент смартфона от Xiaomi с уникальным механизмом камер, в котором пять объективов могли выполнять роль и селфи-камеры, и основной одновременно, в зависимости от того как вы держите устройство.
Но как показывают предоставленные изображения, в Mi Flux будут установлены 2 камеры на задней панели и две фронтальных. Естественно о том какие конкретно модули будут использоваться, говорить пока рано.

И пока официального подтверждения или опровержения от представителей Xiaomi не поступало, нам остаётся только гадать какие характеристики будут у данной модели. Однако уже сейчас можно с уверенностью сказать, что вторая половина 2020 года, точно подарит нам один (или несколько) гибких смартфонов от любимого многими бренда.