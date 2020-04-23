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Realme анонсирует новый телефон 5G уже сегодня

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MobilZone / Гаджеты
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После дебюта X50 5G и X50 Pro 5G ранее в этом году Realme готова представить свой третий телефон с поддержкой 5G завтра на мероприятии в Китае. Официальный аккаунт бренда на Weibo выложил две подсказки о грядущем телефоне, второй из которых намекает на рассматриваемое устройство - ожидаемый Realme X50 Youth.


Realme X50 Youth уже прошла через сертификационные агентства MIIT и 3C в Китае, демонстрируя возможности подключения 5G и возможности зарядки 30 Вт. Кроме того, мы получили подробную информацию о камерах телефона, показывающих основной датчик на 48 мегапикселей, к которому присоединился сверхмощная 8-мегапиксельная камера и два 2-мегапиксельных блока на задней панели, а также двойной вырез на передней панели для 16-мегапиксельной селфи-камеры и 2-мегапиксельного датчика глубины.
Также существует вероятность того, что грядущим устройством будет Realme X3, которое недавно было отмечено в подробном сертификате TENAA, раскрывающем его ключевые характеристики и дизайн. Он может похвастаться 6,57-дюймовым TFT-дисплеем с разрешением FHD + и двойным отверстием для 16-мегапиксельной и 2-мегапиксельной селфи-камер. Он работает на чипсете Snapdragon 765G в сочетании с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти. Аккумулятор рассчитан на 4200 мАч и поддерживает быструю зарядку 30 Вт.
Изображения Realme RMX2142, называемого Realme X3

Мы посмотрим, что Realme готовит, и обязательно рассмотрим ключевые объявления.