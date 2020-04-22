Сравнение флагманов: Sony Xperia 1 mark 2 против iPhone 11 Pro





Дизайн





Экран

Производительность





Камера









Фишки

Сейчас мы узнаем, что может сопоставить флагман от Японского гиганта, такому мощному конкуренту в лице Apple.Начинаем с дизайна! Оба смартфона представляют из себя стекло и металл, что является стандартом во флагманских устройствах.Но тем не менее отличия у них есть и они значительные. Начнем с того что у iPhone стандартное соотношение сторон экрана, поэтому и корпус у него более привычен, а вот у Sony кинематографичное соотношение сторон из-за чего мы получили вытянутый дисплей и более узкий корпус.Оба варианта хороши и каждый выберет то, что ему по душе, только не стоит не глядя заказывать Сони если у вас не было опыта с вытянутыми дисплеями, может не зайти... Поэтому я всегда рекомендую немного потрогать устройство в магазине перед покупкой!На задней стороне видно что Сони очень консервативно подошли к дизайну камеры и мы увидели тройной аккуратный вертикально расположившийся модуль, в отличии от того же iPhone, в котором его тройной модуль видно издалека... И многие посчитают это плюсом в копилку Apple, просто потому что все сразу видят что вы с iPhone. Отдавая 80+ т.р. вам наверняка захочется, что бы вас не путали с еще миллионом других смартфонов! А вот Сони как раз легко спутать с тем же Note 10 например, хотя для кого-то может даже плюс то, что его не узнают.А вот что касается экрана, тут все не так однозначно, как могло бы некоторым показаться... Некоторые бы не задумываясь сказали, что в iPhone лучший дисплей даже не узнав, что Sony установили в свой аппарат! А установили они 6.5" HDR 4К OLED экран, и это звучит же внушающие?! Да и не только звучит, на самом деле глупо ожидать от компании производящей бесподобные телевизоры ужасный дисплей для своих же смартфонов, даже сами Сони называют его кинематографичным, о как! Но не надо думать что Apple осталась далеко позади, совсем нет. Купертиновцы дадут вам 6.5" Super Retina XDR дисплей с разрешением 2688?1242 и поддержкой HDR, достаточно неплохо, не 4К но все же!Но если 4К экран в смартфоне это можно назвать излишеством, то производительный процессор точно лишним не будет! Вот и в кампании Сони подумали так же и засунули самый мощный СД865 в свой топовый флагман, хотя другого ожидать и не стоило. Только сможет ли он тягаться с А13 bionic от Эппл? Конечно сможет, они в принципе бадаются во всех бенчмарках и то один впереди, то другой, все как всегда.Так же стоит отметить что в Сони в 2 раза больше оперативной памяти чем в iPhone, а именно 8 Гб против 4 Гб. Но не забываем про iOS, которая оптимизирована под работу именно с этим объемом! Поэтому не стоит думать что iPhone фатально проиграл, нет, он отстал, но не проиграл и если вы не завязаны на дикой многозадачности, то он вас не подведет.А вот где iPhone точно проиграл, так это в объеме встроенного накопителя, ведь 64 Гб за такие деньги это почти что позор... Особенно когда те же японцы дают со старта 256 Гб, да еще и с возможностью расширения. Тут явно очко уходит поднебесной компании, а Apple стоит подумать о количестве памяти в их стартовом устройстве.Ну а теперь о самом вкусном или самом главном в смартфоне! Естественно я говорю о камере! Сколько раз я уже повторил и сколько раз еще повторюсь, что камера это основопологающая вещь в современном смартфоне, а уж тем более во флагмане! Просто насколько бы производительным не был бы ваш смартфон, с плохой камерой он вряд ли кого-то впечатлит.Оба они имеют 3 модуля на 12 мп, в случае с iPhone это широкоугольная, сверхширокоугольная и телефотокамера, и у Xperia тот же самый набор. Только вот не стоит забывать, что в этом году Японцы выступили с громким заявлением о том, что камеры они разрабатывали вместе с отделением Alpha, тем самым, которое занимается профессиональными решениями, да и на оптику они не поскупились и поставили Zeiss, а это как минимум гарант качества!В общем вы уже сейчас можете посмотреть сравнения этих камер на Youtube и решить для себя что лучше, это я поручаю вам ибо навязывать свое мнение в этом плане я не собираюсь.Ну и под конец затронем фишки данных устройств, что вообще они вам могут дать особенного от их использования? На самом деле могут многое, особенно Японский флагман, слушаем внимательно!Оба смартфона защищены от воды и пыли по стандарту ip68. Оба имеют возможность беспроводной зарядки, которую к слову Sony только в этом году завезла.Еще на iPhone в отличии от Sony вы не встретите - Hi-Res ЦАП для того, что бы слушать музыку в максимальном качестве, связь с вашей PlayStation с помощью которой вы можете вообще не выпадать из игры! И конечно же разъем 3.5 мм!Вот теперь после услышанного и решайте, нужен ли вам Американский флагман или Японский... Вы знаете где написать ответ!Пишите в комментариях, что бы вы выбрали если бы выбирать пришлось именно из этих двух смартфонов?