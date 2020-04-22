Сравнение флагманов: Sony Xperia 1 mark 2 против iPhone 11 Pro

Сейчас мы узнаем, что может сопоставить флагман от Японского гиганта, такому мощному конкуренту в лице Apple.
Но тем не менее отличия у них есть и они значительные. Начнем с того что у iPhone стандартное соотношение сторон экрана, поэтому и корпус у него более привычен, а вот у Sony кинематографичное соотношение сторон из-за чего мы получили вытянутый дисплей и более узкий корпус.
Оба варианта хороши и каждый выберет то, что ему по душе, только не стоит не глядя заказывать Сони если у вас не было опыта с вытянутыми дисплеями, может не зайти... Поэтому я всегда рекомендую немного потрогать устройство в магазине перед покупкой!
На задней стороне видно что Сони очень консервативно подошли к дизайну камеры и мы увидели тройной аккуратный вертикально расположившийся модуль, в отличии от того же iPhone, в котором его тройной модуль видно издалека... И многие посчитают это плюсом в копилку Apple, просто потому что все сразу видят что вы с iPhone. Отдавая 80+ т.р. вам наверняка захочется, что бы вас не путали с еще миллионом других смартфонов! А вот Сони как раз легко спутать с тем же Note 10 например, хотя для кого-то может даже плюс то, что его не узнают.
Так же стоит отметить что в Сони в 2 раза больше оперативной памяти чем в iPhone, а именно 8 Гб против 4 Гб. Но не забываем про iOS, которая оптимизирована под работу именно с этим объемом! Поэтому не стоит думать что iPhone фатально проиграл, нет, он отстал, но не проиграл и если вы не завязаны на дикой многозадачности, то он вас не подведет.
А вот где iPhone точно проиграл, так это в объеме встроенного накопителя, ведь 64 Гб за такие деньги это почти что позор... Особенно когда те же японцы дают со старта 256 Гб, да еще и с возможностью расширения. Тут явно очко уходит поднебесной компании, а Apple стоит подумать о количестве памяти в их стартовом устройстве.
Оба они имеют 3 модуля на 12 мп, в случае с iPhone это широкоугольная, сверхширокоугольная и телефотокамера, и у Xperia тот же самый набор. Только вот не стоит забывать, что в этом году Японцы выступили с громким заявлением о том, что камеры они разрабатывали вместе с отделением Alpha, тем самым, которое занимается профессиональными решениями, да и на оптику они не поскупились и поставили Zeiss, а это как минимум гарант качества!
В общем вы уже сейчас можете посмотреть сравнения этих камер на Youtube и решить для себя что лучше, это я поручаю вам ибо навязывать свое мнение в этом плане я не собираюсь.
Оба смартфона защищены от воды и пыли по стандарту ip68. Оба имеют возможность беспроводной зарядки, которую к слову Sony только в этом году завезла.
Еще на iPhone в отличии от Sony вы не встретите - Hi-Res ЦАП для того, что бы слушать музыку в максимальном качестве, связь с вашей PlayStation с помощью которой вы можете вообще не выпадать из игры! И конечно же разъем 3.5 мм!
Вот теперь после услышанного и решайте, нужен ли вам Американский флагман или Японский... Вы знаете где написать ответ!
Пишите в комментариях, что бы вы выбрали если бы выбирать пришлось именно из этих двух смартфонов?
ДизайнНачинаем с дизайна! Оба смартфона представляют из себя стекло и металл, что является стандартом во флагманских устройствах.
Но тем не менее отличия у них есть и они значительные. Начнем с того что у iPhone стандартное соотношение сторон экрана, поэтому и корпус у него более привычен, а вот у Sony кинематографичное соотношение сторон из-за чего мы получили вытянутый дисплей и более узкий корпус.
Оба варианта хороши и каждый выберет то, что ему по душе, только не стоит не глядя заказывать Сони если у вас не было опыта с вытянутыми дисплеями, может не зайти... Поэтому я всегда рекомендую немного потрогать устройство в магазине перед покупкой!
На задней стороне видно что Сони очень консервативно подошли к дизайну камеры и мы увидели тройной аккуратный вертикально расположившийся модуль, в отличии от того же iPhone, в котором его тройной модуль видно издалека... И многие посчитают это плюсом в копилку Apple, просто потому что все сразу видят что вы с iPhone. Отдавая 80+ т.р. вам наверняка захочется, что бы вас не путали с еще миллионом других смартфонов! А вот Сони как раз легко спутать с тем же Note 10 например, хотя для кого-то может даже плюс то, что его не узнают.
ЭкранА вот что касается экрана, тут все не так однозначно, как могло бы некоторым показаться... Некоторые бы не задумываясь сказали, что в iPhone лучший дисплей даже не узнав, что Sony установили в свой аппарат! А установили они 6.5" HDR 4К OLED экран, и это звучит же внушающие?! Да и не только звучит, на самом деле глупо ожидать от компании производящей бесподобные телевизоры ужасный дисплей для своих же смартфонов, даже сами Сони называют его кинематографичным, о как! Но не надо думать что Apple осталась далеко позади, совсем нет. Купертиновцы дадут вам 6.5" Super Retina XDR дисплей с разрешением 2688?1242 и поддержкой HDR, достаточно неплохо, не 4К но все же!
ПроизводительностьНо если 4К экран в смартфоне это можно назвать излишеством, то производительный процессор точно лишним не будет! Вот и в кампании Сони подумали так же и засунули самый мощный СД865 в свой топовый флагман, хотя другого ожидать и не стоило. Только сможет ли он тягаться с А13 bionic от Эппл? Конечно сможет, они в принципе бадаются во всех бенчмарках и то один впереди, то другой, все как всегда.
Так же стоит отметить что в Сони в 2 раза больше оперативной памяти чем в iPhone, а именно 8 Гб против 4 Гб. Но не забываем про iOS, которая оптимизирована под работу именно с этим объемом! Поэтому не стоит думать что iPhone фатально проиграл, нет, он отстал, но не проиграл и если вы не завязаны на дикой многозадачности, то он вас не подведет.
А вот где iPhone точно проиграл, так это в объеме встроенного накопителя, ведь 64 Гб за такие деньги это почти что позор... Особенно когда те же японцы дают со старта 256 Гб, да еще и с возможностью расширения. Тут явно очко уходит поднебесной компании, а Apple стоит подумать о количестве памяти в их стартовом устройстве.
КамераНу а теперь о самом вкусном или самом главном в смартфоне! Естественно я говорю о камере! Сколько раз я уже повторил и сколько раз еще повторюсь, что камера это основопологающая вещь в современном смартфоне, а уж тем более во флагмане! Просто насколько бы производительным не был бы ваш смартфон, с плохой камерой он вряд ли кого-то впечатлит.
Оба они имеют 3 модуля на 12 мп, в случае с iPhone это широкоугольная, сверхширокоугольная и телефотокамера, и у Xperia тот же самый набор. Только вот не стоит забывать, что в этом году Японцы выступили с громким заявлением о том, что камеры они разрабатывали вместе с отделением Alpha, тем самым, которое занимается профессиональными решениями, да и на оптику они не поскупились и поставили Zeiss, а это как минимум гарант качества!
В общем вы уже сейчас можете посмотреть сравнения этих камер на Youtube и решить для себя что лучше, это я поручаю вам ибо навязывать свое мнение в этом плане я не собираюсь.
ФишкиНу и под конец затронем фишки данных устройств, что вообще они вам могут дать особенного от их использования? На самом деле могут многое, особенно Японский флагман, слушаем внимательно!
Оба смартфона защищены от воды и пыли по стандарту ip68. Оба имеют возможность беспроводной зарядки, которую к слову Sony только в этом году завезла.
Еще на iPhone в отличии от Sony вы не встретите - Hi-Res ЦАП для того, что бы слушать музыку в максимальном качестве, связь с вашей PlayStation с помощью которой вы можете вообще не выпадать из игры! И конечно же разъем 3.5 мм!
Вот теперь после услышанного и решайте, нужен ли вам Американский флагман или Японский... Вы знаете где написать ответ!
Пишите в комментариях, что бы вы выбрали если бы выбирать пришлось именно из этих двух смартфонов?