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Стала известна официальная цена Sony PlayStation 5

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MobilZone
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Мы все ждем новую консоль PS5 к концу 2020 года, но это не значит, что вы сможете сразу же ее получить.

По сообщению Bloomberg, Sony планирует выпустить 5-6 миллионов PlayStation 5 к концу марта следующего года. Это намного ниже 7,5+ миллионов консолей PS4, которые были проданы в первые шесть месяцев после запуска.

В отчете Bloomberg говорится, что: «Компания сообщила поставщикам компонентов, что она произведет от 5 до 6 миллионов PS5 в финансовом году, заканчивающимся в марте 2021 года».

Когда Sony выпустила PlayStation 4, в ноябре 2013 года, в первые два квартала было продано 7,5 миллионов устройств.
Вы, возможно, подумали, что снижение прогнозов связано с проклятым ковид-19, но нет, дело не в этом.
Источник утверждает, что Sony «ограничивает свой начальный производственный цикл отчасти потому, что амбициозные спецификации PS5 приведут к её более высокой цене при запуске».

Но на самом деле вирус также вносит свои коррективы, ведь нехватка компонентов, необходимых для производства консоли, играет еще одну роль в повышении цены. Это означает, что себестоимость продукции также увеличивается, и у них не остается иного выбора, кроме как повысить цену продажи.

Bloomberg предполагает, что PS5 может стоить от $ 499 до $ 549 при запуске. Исходя из текущих обменных курсов, в рублях это будет стоить от 500 до 600 долларов.

PS4, напомню, была оценена в 400 долларов при запуске. Получается, что PS5 может стоить примерно на 100-150 долларов больше. Естественно, это может повлиять на спрос на консоль, а это именно то, что ожидает Sony.

Если вы помните, в 2006 году Sony выпустили PS3, которая стоила 600 долларов. Такая огромная цена отпугнула многих покупателей, и обрушила все прогнозы по продажам. Очевидно, что-то подобное компания ждет и в случае с PS5.
Поэтому, я бы даже назвал 5-6 миллионов весьма оптимистичным прогнозом.

Ведь нельзя не учитывать то, что из-за пандемии мировая экономика находится в упадке, а уровень безработицы растет, так что и покупательский спрос наверняка будет ниже обычного. Поэтому и дефицита консолей я бы ждать не стал. Наверняка все кто захотят - купят её без проблем и ожиданий.


Ведь на самом деле, PS5 вполне оправданно стоит своих денег.
Консоль следующего поколения от Sony будет поддерживать разрешение 8K, правда это, конечно, будет зависеть от того, догонят ли это разрешение телевизоры. Также имеется технология трассировки лучей и в целом консоль будет намного быстрее загружаться.

Более быстрая загрузка будет происходить благодаря SSD накопителю, который играет огромное значение в скорости чтения и записи данных.

PlayStation 5 также будет поставляться с совершенно новым контроллером, который даже выглядит по-новому, с двухцветным черно-белым дизайном.

Контроллеры DualSense обещают обеспечить совершенно новые ощущения обратной связи .
Контроллер сможет создавать разные ощущения при беге по песку по сравнению с плаванием в воде или перемещением по деревянному мосту.

Адаптивные триггеры будут обеспечивать различные уровни сопротивления в зависимости от игры. Сопротивление триггеров будет увеличиваться при стрельбе из лука, например.

Ещё в 2019 году стало известно, что PS5 также будет иметь обратную совместимость с PS4, поскольку обе консоли построены на схожих внутренних архитектурах.

Касательно того, на игры могут рассчитывать пользователи PS5, полный список не был подтвержден. Тем не менее, Марк Черни, ведущий архитектор PS4, который в настоящее время работает над его преемником. заявил, что 100 самых популярных игр для PS4 будут доступны на PS5 при запуске, и все они будут работать даже лучше, чем раньше.

Отчасти это потому, что PS5 будет содержать твердотельный накопитель, в отличие от жесткого диска на PS4.

На презентации для инвесторов в мае видно, насколько ускорилась загрузка игры «Человека-паука», занявший менее секунды на наборе разработки для PS5, по сравнению с 15 секундами на PS4 Pro.


Благодаря SSD персонажи и камеры могут перемещаться быстрее в игровых мирах, поскольку среда может загружаться гораздо быстрее, чем в настоящее время. Это также приведет к ускорению установки игр и патчей.

Компания также ранее подтвердила, что PlayStation 5 будет содержать чип AMD на базе третьего поколения Ryzen.
Графика будет управляться кастомной версией линейки Radeon Navi.

И, наконец, мы знаем, что PS5 всё таки будет включать в себя дисковод для тех кто любит, скажем так, физические игры, а также будет поддержка 4K Blu-Rays.

Sony также подтвердили, что PS5 способна поддерживать 4K-видео при 120 Гц для тех, у кого есть соответствующие телевизоры. Потому что в обычных телевизорах частота равняется 60 Гц.

Sony при недавнем анонсе нового геймпада DualSense обещала в ближайшие месяцы рассказать много нового о консоли. Я не думаю, что они назовут точную цену, хотя это и возможно, но вот раскрыть дизайн они точно должны. Пожалуй, это единственная самая большая загадка будущей консоли.