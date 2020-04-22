Появились спецификации в промо-роликах Motorola Edge + и Edge

Motorola собирается представить два новых смартфона, получившие название Edge и Edge +, позднее сегодня через онлайн-мероприятие, которое начнется в 11:00 CDT (16:00 UTC). Компания пока официально не раскрывает ничего об этих смартфонах, но мы слышали множество слухов, и теперь утечка в последнюю минуту раскрывает все характеристики и цену варианта Plus.
Motorola Edge + работает на платформе Snapdragon 865 SoC и имеет 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ UFS 3.0 для хранения на борту. Он работает под управлением Android 10 из коробки и получит только одно крупное обновление версии Android, что является обломом.
Edge + оснащен 6,7-дюймовым OLD-дисплеем FullHD + 90 Гц с изогнутыми краями и батареей емкостью 5 000 мАч, поддерживающей проводную и 15 Вт беспроводную зарядку. Смартфон также оснащен беспроводной обратной зарядкой 5 Вт, что позволяет использовать его для зарядки других устройств.
С точки зрения изображения, Edge + оснащен 108-мегапиксельной основной камерой, объединенной 16-мегапиксельным сверхшироким и 8-мегапиксельным телеобъективами. Для селфи и видеозвонков на передней панели есть 25-мегапиксельная камера.
Motorola Edge + будет поддерживать сети 5G, стоит 1000 долларов и будет продаваться исключительно через Verizon.
Между тем, промо-ролик Edge +, предоставленный надежным инсайдером Эваном Блассом, подтверждает, что смартфон будет также оснащен стереодинамиками и сканером отпечатков пальцев. Вы можете посмотреть видео ниже.
Бласс также поделился промо-видео модели Edge, в котором подтверждается, что смартфон будет оснащен дисплеем с изогнутой панелью 90 Гц, со сканером отпечатков пальцев внизу и отверстием для перфорации в верхнем левом углу для 25-мегапиксельной селфи-камеры.
Motorola Edge, как и вариант Plus, поставляется со стереодинамиками и тройной камерой на задней панели, но основная камера на 108 Мп заменена на 64 Мп.
Motorola Edge также будет поддерживать сети 5G, и хотя клип не показывает размер батареи, Motorola заявляет, что срок службы батареи составит до двух дней. Видео прилагается ниже.
Motorola Edge + работает на платформе Snapdragon 865 SoC и имеет 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ UFS 3.0 для хранения на борту. Он работает под управлением Android 10 из коробки и получит только одно крупное обновление версии Android, что является обломом.
Edge + оснащен 6,7-дюймовым OLD-дисплеем FullHD + 90 Гц с изогнутыми краями и батареей емкостью 5 000 мАч, поддерживающей проводную и 15 Вт беспроводную зарядку. Смартфон также оснащен беспроводной обратной зарядкой 5 Вт, что позволяет использовать его для зарядки других устройств.
С точки зрения изображения, Edge + оснащен 108-мегапиксельной основной камерой, объединенной 16-мегапиксельным сверхшироким и 8-мегапиксельным телеобъективами. Для селфи и видеозвонков на передней панели есть 25-мегапиксельная камера.
Motorola Edge + будет поддерживать сети 5G, стоит 1000 долларов и будет продаваться исключительно через Verizon.
Между тем, промо-ролик Edge +, предоставленный надежным инсайдером Эваном Блассом, подтверждает, что смартфон будет также оснащен стереодинамиками и сканером отпечатков пальцев. Вы можете посмотреть видео ниже.
Бласс также поделился промо-видео модели Edge, в котором подтверждается, что смартфон будет оснащен дисплеем с изогнутой панелью 90 Гц, со сканером отпечатков пальцев внизу и отверстием для перфорации в верхнем левом углу для 25-мегапиксельной селфи-камеры.
Motorola Edge, как и вариант Plus, поставляется со стереодинамиками и тройной камерой на задней панели, но основная камера на 108 Мп заменена на 64 Мп.
Motorola Edge также будет поддерживать сети 5G, и хотя клип не показывает размер батареи, Motorola заявляет, что срок службы батареи составит до двух дней. Видео прилагается ниже.