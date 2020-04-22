Дата запуска флагманского Meizu 17 подтверждена

Потенциальный запуск Meizu 17 становится уже легендой, но , по крайней мере, теперь виден конец всему этому. Компания сообщила, что ее новый флагманский смартфон появится 8 мая, так как предыдущая дата оказалась анонсом анонса.Meizu 17 будет иметь ультратонкие лицевые панели, одну фронтальную камеру в отверстии в верхнем левом углу и что-то вроде дисплея с плоским экраном.Meizu была одной из первых компаний, показавших, что ее флагман будет иметь Snapdragon 865 - это объявление появилось еще в декабре, когда Qualcomm анонсировала чипсет. Кроме того, мы ожидаем увидеть какую-то быструю зарядку, четыре камеры сзади, выстроенные горизонтально, и, вероятно, 90-Гц OLED-панель.