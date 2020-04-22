Samsung Galaxy S20 Ultra занимает шестое место в рейтинге DxOMark

DxOMark наконец-то подошел к Samsung Galaxy S20 Ultra и опубликовал полный обзор. Задержка, вероятно, хорошая вещь, так как Samsung выпустила ряд обновлений прошивки для улучшения производительности своей флагманской камеры с момента ее выпуска в марте.
Galaxy S20 Ultra набрал очень высокие 132 балла за свои фотографии, но был снижен 102 баллами видео с общим результатом камеры 122, что ставит его на шестое место вместе в Honor V30 Pro.
DxO высоко оценил живые цвета Galaxy S20 Ultra, широкий динамический диапазон и почти лучший в отрасли контроль шума. Сверхширокая камера считалась ведущей в своем классе.
Galaxy S20 Ultra не справляется с работой автофокуса при слабом освещении (на сенсоре 108MP отсутствует двухпиксельная автофокусировка основной камеры Galaxy S20 на 12 Мп), что было признано медленнее, чем у конкурентов, хотя все еще точным.
Динамический диапазон, хотя и широкий, не был таким же хорошим, как у Huawei P40 Pro, а резкость немного уступала резкости Xiaomi Mi 10 Pro (которая выводит изображения с высоким разрешением 27MP).
Наконец, некоторые артефакты видны на некоторых снимках с увеличением.
Galaxy S20 Ultra набрал очень высокие 132 балла за свои фотографии, но был снижен 102 баллами видео с общим результатом камеры 122, что ставит его на шестое место вместе в Honor V30 Pro.
DxO высоко оценил живые цвета Galaxy S20 Ultra, широкий динамический диапазон и почти лучший в отрасли контроль шума. Сверхширокая камера считалась ведущей в своем классе.
Galaxy S20 Ultra не справляется с работой автофокуса при слабом освещении (на сенсоре 108MP отсутствует двухпиксельная автофокусировка основной камеры Galaxy S20 на 12 Мп), что было признано медленнее, чем у конкурентов, хотя все еще точным.
Динамический диапазон, хотя и широкий, не был таким же хорошим, как у Huawei P40 Pro, а резкость немного уступала резкости Xiaomi Mi 10 Pro (которая выводит изображения с высоким разрешением 27MP).
Наконец, некоторые артефакты видны на некоторых снимках с увеличением.