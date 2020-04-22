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» » Samsung Galaxy S20 Ultra занимает шестое место в рейтинге DxOMark
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Samsung Galaxy S20 Ultra занимает шестое место в рейтинге DxOMark

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MobilZone / Гаджеты
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DxOMark наконец-то подошел к Samsung Galaxy S20 Ultra и опубликовал полный обзор. Задержка, вероятно, хорошая вещь, так как Samsung выпустила ряд обновлений прошивки для улучшения производительности своей флагманской камеры с момента ее выпуска в марте.

Galaxy S20 Ultra набрал очень высокие 132 балла за свои фотографии, но был снижен 102 баллами видео с общим результатом камеры 122, что ставит его на шестое место вместе в Honor V30 Pro.

DxO высоко оценил живые цвета Galaxy S20 Ultra, широкий динамический диапазон и почти лучший в отрасли контроль шума. Сверхширокая камера считалась ведущей в своем классе.
Galaxy S20 Ultra не справляется с работой автофокуса при слабом освещении (на сенсоре 108MP отсутствует двухпиксельная автофокусировка основной камеры Galaxy S20 на 12 Мп), что было признано медленнее, чем у конкурентов, хотя все еще точным.

Динамический диапазон, хотя и широкий, не был таким же хорошим, как у Huawei P40 Pro, а резкость немного уступала резкости Xiaomi Mi 10 Pro (которая выводит изображения с высоким разрешением 27MP).

Наконец, некоторые артефакты видны на некоторых снимках с увеличением.