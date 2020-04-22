Xiaomi продает рекордное количество смартфонов серии Mi 10

Прошло всего два месяца с тех пор, как Xiaomi выпустила серию Mi 10 в Китае. Тем не менее, компании все же удалось продать более миллиона единиц даже во время глобальной пандемии. Информация поступает непосредственно от Лу Вайбинга, вице-президента Xiaomi, который также является генеральным директором бренда Redmi.
Блоггер высоко оценил соотношение цены и производительности, предлагаемое серией Xiaomi Mi 10, по сравнению с телефонами конкурентов на Weibo. В конце поста человек также пометил г-на Лу и спросил, продана ли еще серия в 1 миллион единиц.
Удивительно, цитируя пост блоггера, Лу Вейбинг ответил, что компания уже давно продала более миллиона единиц серии Mi 10. Эти цифры продаж действительно впечатляют, так как поставки смартфонов по всему миру упали на 38% в феврале - месяце, когда были выпущены эти устройства. Кроме того, серия Mi 10 - самый дорогой основной флагманский телефон компании.
Общие поставки смартфонов снизились на 13,3% в первом квартале 2020 года из-за блокировок, выпущенных правительствами по всему миру, чтобы обуздать вспышку коронавируса. Но в отчете, представленномна прошлой неделе, упоминалось, что Xiaomi вместе с Apple постепенно восстанавливается после кризиса COVID-19.
Финансовый директор Xiaomi, Шоу Цзы Чу (Shou Zi Chew), также заявил, что китайский рынок восстановился на 80-90%, однако, признал, что продажи его компании были низкими. Но, к сожалению, он не раскрыл точное число. К счастью, теперь у нас есть некоторые цифры, по крайней мере, для серии Mi 10.
Блоггер высоко оценил соотношение цены и производительности, предлагаемое серией Xiaomi Mi 10, по сравнению с телефонами конкурентов на Weibo. В конце поста человек также пометил г-на Лу и спросил, продана ли еще серия в 1 миллион единиц.
Удивительно, цитируя пост блоггера, Лу Вейбинг ответил, что компания уже давно продала более миллиона единиц серии Mi 10. Эти цифры продаж действительно впечатляют, так как поставки смартфонов по всему миру упали на 38% в феврале - месяце, когда были выпущены эти устройства. Кроме того, серия Mi 10 - самый дорогой основной флагманский телефон компании.
Общие поставки смартфонов снизились на 13,3% в первом квартале 2020 года из-за блокировок, выпущенных правительствами по всему миру, чтобы обуздать вспышку коронавируса. Но в отчете, представленномна прошлой неделе, упоминалось, что Xiaomi вместе с Apple постепенно восстанавливается после кризиса COVID-19.
Финансовый директор Xiaomi, Шоу Цзы Чу (Shou Zi Chew), также заявил, что китайский рынок восстановился на 80-90%, однако, признал, что продажи его компании были низкими. Но, к сожалению, он не раскрыл точное число. К счастью, теперь у нас есть некоторые цифры, по крайней мере, для серии Mi 10.