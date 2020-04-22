Nubia Play 5G официально анонсирован: характеристики и цены

Nubia расширяет границы оборудования для игровых телефонов своей линией Red Magic, но теперь компания идет другим путем с серией среднего класса, получившей название Nubia Play. Первый телефон в этой серии под названием nubia Play 5G был анонсирован в Китае. Он оснащен 6,65-дюймовым дисплеем FHD + AMOLED с той же частотой обновления 144 Гц, что и у флагмана Red Magic 5G, наряду с возможностью подключения 5G благодаря SoC Snapdragon 765G и щедрому 5100 мАч аккумулятору.
Дисплей оснащен сенсорной частотой дискретизации 240 Гц, встроенным сканером отпечатков пальцев и чистым дизайном без вырезов с классической верхней и нижней рамками. \на задней панели мы видим 48-мегапиксельную камеру Sony IMX582 вместе с 8-мегапиксельным сверхшироким датчиком, которому помогают два 2-мегапиксельных модуля - один для макросъемки, а другой для данных о глубине. Фронтальная камера имеет 12MP. На правой стороне телефона расположены две емкостные наплечные кнопки для расширенного удобства игры.
Под капотом у нас есть Snapdragon 765G в паре с 6/8 ГБ ОЗУ и 128/256 ГБ UFS 2.1. Массивный аккумулятор емкостью 5100 мАч поддерживает быструю проводную зарядку 30 Вт, в то время, как программная часть покрыта nubiaUI 8.0 поверх Android 10.
Nubia Play 5G будет доступен в черном, синем и белом цветах и уже доступен для предварительного заказа в Китае. Базовая модель на 6/128 ГБ рассчитана на 2400 юаней (340 долл. США / 26 030 индийских рупий), есть также 8/128 ГБ версия по цене 2700 юаней (380 долл. США / 29380 индийских рупий) и верхняя часть линейного варианта 8/256 ГБ по цене 3000 юаней (425 долл. США / INR 32 645). Официальные продажи в Китае планируется начать через три дня - 24 апреля.
Дисплей оснащен сенсорной частотой дискретизации 240 Гц, встроенным сканером отпечатков пальцев и чистым дизайном без вырезов с классической верхней и нижней рамками. \на задней панели мы видим 48-мегапиксельную камеру Sony IMX582 вместе с 8-мегапиксельным сверхшироким датчиком, которому помогают два 2-мегапиксельных модуля - один для макросъемки, а другой для данных о глубине. Фронтальная камера имеет 12MP. На правой стороне телефона расположены две емкостные наплечные кнопки для расширенного удобства игры.
Под капотом у нас есть Snapdragon 765G в паре с 6/8 ГБ ОЗУ и 128/256 ГБ UFS 2.1. Массивный аккумулятор емкостью 5100 мАч поддерживает быструю проводную зарядку 30 Вт, в то время, как программная часть покрыта nubiaUI 8.0 поверх Android 10.
Nubia Play 5G будет доступен в черном, синем и белом цветах и уже доступен для предварительного заказа в Китае. Базовая модель на 6/128 ГБ рассчитана на 2400 юаней (340 долл. США / 26 030 индийских рупий), есть также 8/128 ГБ версия по цене 2700 юаней (380 долл. США / 29380 индийских рупий) и верхняя часть линейного варианта 8/256 ГБ по цене 3000 юаней (425 долл. США / INR 32 645). Официальные продажи в Китае планируется начать через три дня - 24 апреля.