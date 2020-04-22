Samsung Galaxy Z Flip 5G получает новый вариант памяти

Samsung Galaxy Z Flip 4G

Samsung представила Galaxy Z Flip, и недавно мы узнали, что корейский технологический гигант планирует выпустить 5G версию своего раскладного смартфона в конце этого года. Теперь в новом отчете утверждается, что Galaxy Z Flip 5G будет иметь 256 ГБ памяти.Это то же самое количество, которое получает модель 4G, поэтому неудивительно, что более премиальная версия 5G получит такую же обработку. Тем не менее, по слухам, Galaxy Fold 2 получит более низкое базовое хранилище, чтобы снизить цену, так что вы никогда не узнаете.Далее в отчете указывается, что Galaxy Z Flip 5G для мировых рынков будет иметь модель кода, тогда как южнокорейский аппарат будетОт Samsung нет информации о запуске Galaxy Z Flip 5G, но очевидно, что раскладушка, готовая к 5G, увидит ограниченный выпуск и выйдет только на рынки с коммерчески доступными сетями 5G.