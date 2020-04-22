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Samsung Galaxy Z Flip 5G получает новый вариант памяти

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MobilZone / Гаджеты
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Samsung представила Galaxy Z Flip, и недавно мы узнали, что корейский технологический гигант планирует выпустить 5G версию своего раскладного смартфона в конце этого года. Теперь в новом отчете утверждается, что Galaxy Z Flip 5G будет иметь 256 ГБ памяти.

Это то же самое количество, которое получает модель 4G, поэтому неудивительно, что более премиальная версия 5G получит такую же обработку. Тем не менее, по слухам, Galaxy Fold 2 получит более низкое базовое хранилище, чтобы снизить цену, так что вы никогда не узнаете.
Samsung Galaxy Z Flip 4G

Далее в отчете указывается, что Galaxy Z Flip 5G для мировых рынков будет иметь модель кода SM-F707B, тогда как южнокорейский аппарат будет SM-F707N.

От Samsung нет информации о запуске Galaxy Z Flip 5G, но очевидно, что раскладушка, готовая к 5G, увидит ограниченный выпуск и выйдет только на рынки с коммерчески доступными сетями 5G.