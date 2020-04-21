Huawei снова поймали на обмане

В чём суть лжи ?

И ведь это не в первый раз !

Маркетинг, реклама, завышение результатов тестов, предвзятое сравнение с конкурентами, рекламные обзоры, все эти грязные приёмчики, стали нормой для большинства производителей смартфонов. Ведь борьба за Ваше одобрение и почитание конкретной марки, принимает поистине впечатляющие масштабы.Вот и компания Huawei в очередной раз попалась на обмане, так как лучшие работы с ежегодного конкурса фотографий которые по условиям, могли быть сделаны исключительно на смартфоны Huawei, использовались в рекламных целях, чтобы показать превосходство моделей от китайского гиганта, над конкурентами.Хуапенг Чжао, занявший второе место в конкурсе фотографий сделанных на iPhone, который проходил в 2018 году, в одной из социальных сетей Китая, заявил что просматривая работы победителей конкурса Huawei, наткнулся на одну которая показалась ему очень знакомой.Рекламный ролик с лучшими работами сделанными на смартфоны Huawei Продолжив поиски, Чжао нашёл знакомое фото на известном сайте. Автором данной работы является фотограф Су Ти, а сделано фото, на самом деле было не на смартфон, а наHuawei конечно принесли официальные извинения, заявив, что промашка случилась из-за недобросовестной работы редакторской группы, однако сколько таких снимков в прошлом и настоящем ещё не найдено ?Huawei уже не в первый раз ловят на обмане. Напомню что в прошлом году, до презентации Huawei P30 Pro, компания использовала для рекламы фото возможностей смартфона ещё несколько снимков, которые так же были сделаны на профессиональный фотоаппарат.Тогда даже автор этих снимков, Джейк Олсон, наглядно показал исходники и камеру на которую он фотографировал.В 2018 году, во время рекламной компании Nova 3, один из снимков, якобы сделанный на фронтальную камеру, вообще оказался постановочным.Другими словами, когда Вы видите в рекламных роликах великолепные снимки, а покупая смартфон понимаете, что то ли с Вашими руками проблемы, то ли Вас обманули, знайте, что большинство таких снимков в лучшем случаи прошли через сильную доработку, а может и вовсе сняты на дорогущий объектив, не менее дорогого фотоаппарата.Huawei уже не в первый раз ловят на обмане. Напомню что в прошлом году, до презентации Huawei P30 Pro, компания использовала для рекламы фото возможностей смартфона ещё несколько снимков, которые так же были сделаны на профессиональный фотоаппарат.Тогда даже автор этих снимков, Джейк Олсон, наглядно показал исходники и камеру на которую он фотографировал.В 2018 году, во время рекламной компании Nova 3, один из снимков, якобы сделанный на фронтальную камеру, вообще оказался постановочным.Другими словами, когда Вы видите в рекламных роликах великолепные снимки, а покупая смартфон понимаете, что то ли с Вашими руками проблемы, то ли Вас обманули, знайте, что большинство таких снимков в лучшем случаи прошли через сильную доработку, а может и вовсе сняты на дорогущий объектив, не менее дорогого фотоаппарата.