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Samsung стремится разработать 600-мегапиксельную камеру

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MobilZone
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Samsung является одним из крупнейших игроков в области разработки и производства сенсоров для камер. Это был первый производитель, который представил 64-мегапиксельный и 108-мегапиксельный сенсоры для потребительских смартфонов, и компания считает, что это только начало.

В редакционной статье на веб-сайте компании Йонгин Парк, глава бизнес-группы по сенсорам в Samsung, рассказал, что в будущем планируется использовать 600-мегапиксельный сенсор, который обеспечивает больше деталей, чем может видеть человеческий глаз.
Йонгин Парк, исполнительный вице-президент, руководитель сенсорной бизнес-группы, System LSI Business

По словам Пак, наши глаза соответствуют разрешению около 500 мегапикселей. Цель его команды - разработать сеньоры, которые могут превзойти их, что будет использоваться во многих приложениях за пределами мира смартфонов.

Samsung Galaxy S20 Ultra с датчиком Isocell Яркий HM1 и  Xiaomi Mi Note 10 с Isocell Яркий HMX может выводить 108 MP изображения, но они на самом деле в основном предназначены для Шу в своих Binned режимах 12MP и 27MP.
Конечно, можно внедрить сенсор 600-мегапиксельной камеры сам по себе, но он будет нелепо огромен и не будет вписываться в смартфон, и вот тут-то и начинаются проблемы. Один из способов сделать это - уменьшить размер пикселя - датчики HM1 и HMX имеют размер пикселя 0,8 мкм, который до недавнего времени был наименьшим из доступных. Затем Samsung представила сенсор на основе пикселей 0,7 мкм и надеется, что это может привести к дальнейшему сокращению.

Г-н Пак не придерживался каких-либо сроков, но, учитывая недавние разработки, модуль 600MP может появиться раньше, чем мы думаем.