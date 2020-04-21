В сети появилась новая утечка серии iPhone 12

Ранее просочившийся CAD рендеринг iPhone 12

Относительно новый инсайдер Apple постоянно сообщал о слухах, связанных с Apple, с высокой точностью - редкость для утечек и слухов Apple. @jon_prosser източно предсказал даты запуска и выпуска нового iPhone SE. Проссер также сообщил об отмене мартовского мероприятия Apple для iPhone SE.Последней утечкой от Prosser является схема грядущего iPhone 12. Ранее ходили слухи, что Apple уменьшит размер надреза, а не избавится от него. Согласно этому схематическому изображению, мы получаем представление о том, как новый iPhone сохранит Face ID в своем шасси второго поколения.Зазор значительно меньше, а рамки получат небольшое уменьшение. Выемку прийдеться сохранить, что необходимо для работы Face ID, но с меньшим размером, который должен занимать немного больше места на дисплее. Похоже, что Apple удалось справиться с этим, сместив динамик вверх к лицевой панели.Всего несколько дней назад мы видели некоторые предполагаемые утечки общего дизайна iPhone 12, но в отчете упоминалось, что выемка еще не сузилась - и схема Проссера не совпадает с той, что в предыдущем отчете. В противном случае iPhone 12, как ожидается, примет уплощенную рамку, похожую на корпус iPhone 5.Отчеты стояли между iPhone 12, видя задержки запуска от его ожидаемого выпуска в сентябре (из-за COVID-10), до запуска точно по графику согласно отчету в прошлом месяце.