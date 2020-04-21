Honor продала реккордное количество Honor 30 при первой продаже

Линейка Honor 30, состоящая из Honor 30, Honor 30 Pro и Honor 30 Pro +, начала свою первую продажу в Китае сегодня утром. Продажа флагманов произошла в считанные секунды, и компания сообщила, что объем продаж составил 300 миллионов юаней (более 42 миллионов долларов). Простые расчеты показывают, что было продано от 54 000 до 100 000 единиц.
Honor запустила три телефона на прошлой неделе. Ванильный Honor 30, очевидно, является наиболее доступным выбором, с ценами от 2 999 юаней и поставляется с новым чипсетом Kirin 985.
Тогда у нас есть Honor 30 Pro и Honor 30 Pro +, которые имеют крутой 50-Мп датчик, беспроводную зарядку, высокую частоту обновления экрана. Он был выпущен по цене, эквивалентной 700 долларам за комбинацию памяти объемом 8/256 ГБ, и поднялся до 5 499 юаней (777 долларов) за опцию 12/256 ГБ.
Honor запустила три телефона на прошлой неделе. Ванильный Honor 30, очевидно, является наиболее доступным выбором, с ценами от 2 999 юаней и поставляется с новым чипсетом Kirin 985.
Тогда у нас есть Honor 30 Pro и Honor 30 Pro +, которые имеют крутой 50-Мп датчик, беспроводную зарядку, высокую частоту обновления экрана. Он был выпущен по цене, эквивалентной 700 долларам за комбинацию памяти объемом 8/256 ГБ, и поднялся до 5 499 юаней (777 долларов) за опцию 12/256 ГБ.