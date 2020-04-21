Samsung Galaxy Fold 2 будет иметь крутой внутренний экран

Грядущий Samsung Galaxy Fold 2 должен показать некоторые приятные улучшения своих экранов, по сравнению с его предшественником, согласно новой утечке.
Внутренний дисплей предположительно будет 7,59 дюйма, с разрешением 2213x1689 и частотой обновления 120 Гц. Таким образом, он будет немного больше, чем у текущего Fold, а также немного выше, но в целом он имеет очень похожую плотность пикселей, так что пользовательский опыт не должен сильно отличаться.
Что положительно повлияет, так это конец бокового выреза, который должен быть заменен камерой с отверстиями (так как очевидно, что техника под экраном не была готова вовремя), а также более высокая частота обновления. Кроме того, говорят, что Fold 2 имеет сверхтонкое стекло (UTG) на складывающемся экране, как Galaxy Z Flip. UTG все еще будет покрыт пластиковым слоем.
Galaxy Fold 2 также будет иметь S-Pen, который призван улучшить работу планшета в целом. Внешний экран будет также модернизирован по сравнению с оригинальным сгибом. Fold 2 получает 6,23-дюймовую 819x2267 60 Гц панель с отверстием. Это гораздо больше, чем у оригинального 4,6-дюймового экрана, поэтому он определенно должен сделать использование следующего сложенного сгиба лучше.
Эти спецификации получены от Росса Янга, основателя и генерального директора Display Supply Chain Consultants. Хотя у него наверняка есть связи внутри цепочки поставок для Fold 2, он не привел ни одного источника всей этой информации, поэтому, возможно, лучше применить разумную дозу скептицизма. Опять же, о некоторых из этих вещей ходили слухи раньше, так что не было бы натяжкой, если бы они все провалились.
Внутренний дисплей предположительно будет 7,59 дюйма, с разрешением 2213x1689 и частотой обновления 120 Гц. Таким образом, он будет немного больше, чем у текущего Fold, а также немного выше, но в целом он имеет очень похожую плотность пикселей, так что пользовательский опыт не должен сильно отличаться.
Что положительно повлияет, так это конец бокового выреза, который должен быть заменен камерой с отверстиями (так как очевидно, что техника под экраном не была готова вовремя), а также более высокая частота обновления. Кроме того, говорят, что Fold 2 имеет сверхтонкое стекло (UTG) на складывающемся экране, как Galaxy Z Flip. UTG все еще будет покрыт пластиковым слоем.
Galaxy Fold 2 также будет иметь S-Pen, который призван улучшить работу планшета в целом. Внешний экран будет также модернизирован по сравнению с оригинальным сгибом. Fold 2 получает 6,23-дюймовую 819x2267 60 Гц панель с отверстием. Это гораздо больше, чем у оригинального 4,6-дюймового экрана, поэтому он определенно должен сделать использование следующего сложенного сгиба лучше.
Эти спецификации получены от Росса Янга, основателя и генерального директора Display Supply Chain Consultants. Хотя у него наверняка есть связи внутри цепочки поставок для Fold 2, он не привел ни одного источника всей этой информации, поэтому, возможно, лучше применить разумную дозу скептицизма. Опять же, о некоторых из этих вещей ходили слухи раньше, так что не было бы натяжкой, если бы они все провалились.