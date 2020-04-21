Xiaomi обновит интерфейс камеры для своих смартфонов

Директор по продукту отдела камеры Xiaomi недавно сообщил, что компания работает над пересмотром/обновлением интерфейса камеры для смартфонов. Чиновник поделился двумя текущими вариантами, которые включают в себя скользящие жесты вместе с проведением влево или вправо для различных функций.



Вариант A : Первая опция - это выдвижение для функции «Больше» с помощью жеста. Это позволяет пользователям открывать больше панелей в любое время. Однако, его недостатком является то, что к нему немного сложнее привыкнуть, поэтому он может быть полезен, когда пользователи будут к нему акклиматизированы.



Вариант B : второй относительно проще и просто будет иметь дополнительную вкладку с именем «Дополнительно», добавленную в пользовательский интерфейс. Это, в основном, потребует всего лишь одного нажатия, и это довольно распространенная функция без видимых падений.



Примечательно, что Лэй Цзюнь, генеральный директор Xiaomi, также разместил оригинальное сообщение через свой официальный аккаунт на Weibo, китайский сайт микроблогов. Старший администратор даже прокомментировал развитие и добавил свое собственное мнение. Он выбрал вариант B и спросил людей об их мыслях, поскольку изначально это был своего рода онлайн-опросом.





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