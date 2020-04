Motorola One Fusion и Motorola Fusion + выйдут в этом квартале

Coming from Moto, end of Q2: Motorola One Fusion (codename: Titan) and Motorola One Fusion+ (codename: Liberty). — Evan Blass (@evleaks) April 19, 2020

Новая утечка показала, что Motorola планирует выпустить два новых телефона в этом квартале. По словам Эвана Бласса (@evleaks), телефоны появятся, как Motorola One Fusion и Motorola One Fusion +.Знаменитый докладчик также сообщил в своем твите, что Motorola One Fusion и Motorola One Fusion + имеют кодовые названия «Titan» и «Liberty» соответственно. В отдельном сообщении индийский блогупомянул несколько ключевых характеристик Fusion +.Сайт сообщает, что Motorola One Fusion + будет оснащен процессором Snapdragon 675, а также 4 ГБ ОЗУ или 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ или 128 ГБ памяти.Также упоминается, что он будет иметь 12-мегапиксельную камеру, но не упоминается общее количество датчиков. Телефон будет иметь поддержку двух SIM-карт и будет доступен в цветах Light Blue и Light Brown. К сожалению, нет информации о дизайне двух телефонов. Motorola, как ожидается, запустит смартфоны до конца квартала в США и Индии. Они должны поставляться с последней версией Android. Motorola может также выпустить два телефона в Европе и Латинской Америке, но пока нет никакой информации об этом.