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Oppo Ace2 теперь доступен для покупки

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MobilZone / Гаджеты
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Представленный на прошлой неделе Oppo Ace2 теперь доступен для покупки в Китае через официальный сайт компании и в офлайн-магазинах.

Ace2 поставляется в трех конфигурациях памяти: 8 ГБ/128 ГБ по цене 3 999 юаней (565 долл. США/520 евро), 8 ГБ/256 ГБ по цене 4 399 юаней (620 долл. США/570 евро) и 12 ГБ/256 ГБ по цене 4 599 юаней (650 долл. США/€ 600). Вы можете выбрать один из цветов Aurora Silver, Moon Rock Grey или Fantasy Purple, но в настоящее время в интернет-магазине компании вариант Silver не продается.
Oppo Ace2 работает на платформе Snapdragon 865 SoC и загружается на Android 10 на базе ColorOS 7.1. Он оснащен 6,55" 90 Гц AMOLED-дисплеем с разрешением FullHD +, у которого есть сканер отпечатков пальцев внизу и отверстие для перфорации в верхнем левом углу для 16-мегапиксельной селфи-камеры.

На задней панели вы видите основную камеру на 48 мегапикселей, объединенную одним ультрамощным 8-мегапиксельным модулем и двумя 2-мегапиксельными датчиками глубины.

Ace2 поддерживает подключение 5G и комплектуется аккумулятором емкостью 4000 мАч, который заряжается до 65 Вт через порт USB-C. Вы также можете зарядить смартфон по беспроводной сети до 40 Вт, используя беспроводное зарядное устройство AirVOOC компании, которое продается отдельно за CNY 249 (35 долларов США/32 евро).

Кроме того, вы можете использовать Ace2 для беспроводной зарядки других устройств мощностью до 10 Вт, поскольку он поддерживает обратную беспроводную зарядку.