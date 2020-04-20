Oppo A12 официально анонсирован: характеристики и цены

После нескольких утечек компания Oppo представила свое новейшее устройство начального уровня для индонезийского рынка - A12. Устройство может похвастаться каплевидным вырезом, Helio P35 SoC и двумя камерами сзади. Он также поставляется с батареей емкостью 4230 мАч и емкостным сканером отпечатков пальцев, завернутым в текстурированный поликарбонатный корпус.
В Oppo A12 установлена 6,22-дюймовая ЖК-панель с разрешением HD + (720 x 1520 пикселей) и каплевидным вырезом для 5-мегапиксельной селфи-камеры. Панель также имеет соотношение сторон 19: 9 и защиту Gorilla Glass 3.
Обойдя спину, мы обнаружим установку с двумя камерами с основным датчиком на 13 Мп вместе с датчиком глубины на 2 Мп. Датчики для двух камер расположены рядом со светодиодной вспышкой, а емкостный считыватель отпечатков пальцев расположен внизу.
Под капотом у нас есть чипсет Helio P35 с 3/4 ГБ оперативной памяти и 32/64 ГБ памяти, который можно расширить через слот microSD. В телефоне также установлен аккумулятор емкостью 4230 мАч, который заряжается через разъем microUSB. Что касается программного обеспечения, у нас есть ColorOS 6.1.2 на базе Android 9 Pie.
Oppo A12 выпускается в синих и черных цветах с розничной продажей в размере 160 долларов для модели объемом 4/64 ГБ. Там еще нет ни слова о международной доступности.
В Oppo A12 установлена 6,22-дюймовая ЖК-панель с разрешением HD + (720 x 1520 пикселей) и каплевидным вырезом для 5-мегапиксельной селфи-камеры. Панель также имеет соотношение сторон 19: 9 и защиту Gorilla Glass 3.
Обойдя спину, мы обнаружим установку с двумя камерами с основным датчиком на 13 Мп вместе с датчиком глубины на 2 Мп. Датчики для двух камер расположены рядом со светодиодной вспышкой, а емкостный считыватель отпечатков пальцев расположен внизу.
Под капотом у нас есть чипсет Helio P35 с 3/4 ГБ оперативной памяти и 32/64 ГБ памяти, который можно расширить через слот microSD. В телефоне также установлен аккумулятор емкостью 4230 мАч, который заряжается через разъем microUSB. Что касается программного обеспечения, у нас есть ColorOS 6.1.2 на базе Android 9 Pie.
Oppo A12 выпускается в синих и черных цветах с розничной продажей в размере 160 долларов для модели объемом 4/64 ГБ. Там еще нет ни слова о международной доступности.