ProstoTECH - Новости современных технологий 2017 года

Последние новости

14:00
Oppo A12 официально анонсирован: характеристики и цены
12:00
Официальное видео с LG Velvet раскрывает больше деталей
10:00
Honor 10X Pro может выглядеть именно так
08:00
Технические характеристики камеры Realme X50 Youth
20:27
Секреты MIUI: Wi-Fi расходует много заряда смартфона
17:24
«Google Phone» получает долгожданную функцию записи звонков
14:47
Компания Xiaomi готовит еще одну версию Redmi Note 9 на, которую ждут все
12:24
Galaxy Buds «Bean» - новые беспроводные наушники Samsung
10:13
Samsung и Google объединяются против Snapdragon
08:45
Сравнение флагманских смартфонов Huawei P40 Pro против Galaxy S20 Ultra
23:06
Стала известна дата выхода Mi Band 5
20:00
Google работает над смарт-дебетовой картой
18:00
Samsung Galaxy Note 20 будет иметь суперёмкую батарею
16:53
Смартфоны OPPO обрушились в цене до рекордно низкого уровня
15:50
Начинаются предварительные заказы iPhone SE (2020)
14:00
Предполагаемый Realme X3 всплывает на TENAA
12:00
Обновление Samsung Galaxy Z Flip улучшает режим Flex для камеры
10:00
Oppo A92s представлен официально: характеристики и цены
08:00
iPhone 12 Pro Max полностью раскрыт
21:00
Стала известна официальная дата анонса Meizu 17
19:29
Плюсы и минусы лучшего на данный момент Android-смартфона в мире
18:00
Xiaomi Redmi Note 9 засветился в списке TENAA
16:00
OnePlus 8 и 8 Pro получают свое первое обновление программного обеспечения
14:00
Первое официальное изображение iQOO Neo3 от vivo
12:00
Стала известна дата официального анонса Realme Narzo 10 и 10A
10:00
Sony выпустит только ограниченное количество консолей PlayStation 5
09:30
iQOO Neo3 5G получает рекордный бал в тестах производительности AnTuTu
08:00
Тестирование MIUI 12 подходит к концу и готовится к выходу
06:30
Новая ОС от Microsoft работает в два раза быстрее Windows 10
05:00
Купить Sony PlayStation 5 будет почти невозможно
02:00
Казино MonoSlot для игры на гривны
20:00
Дата запуска серии Huawei Nova 7 подтверждена
17:30
Расскрыты главные секреты iPhone SE (2020)
 Больше новостей
» » Официальное видео с LG Velvet раскрывает больше деталей
-

Официальное видео с LG Velvet раскрывает больше деталей

Поделиться:
MobilZone / Гаджеты / Видео
250
LG работает над новой серией смартфонов с новым языком дизайна. 

Вчера 35-секундное видео было размещено на официальном корейском канале YouTube LG Electronics. Видео начинается с падения капли дождя, которая затем трансформируется в основную заднюю камеру. Как вы можете видеть на видео, основной датчик поднимается, а два других датчика и светодиодная вспышка находятся на одном уровне с корпусом телефона.

LG Velvet имеет изогнутую стеклянную спинку, которая сужается к краям. Серебряная рамка между задней и передней панелями выполнена из металла и имеет зеркальную поверхность. LG Velvet имеет поддон для SIM-карты сверху и две белые линии антенны.


На правой стороне телефона есть кнопка питания, а на левой - кнопки регулировки громкости и кнопка Google Assistant. В нижней части телефона расположены аудиоразъем, порт USB Type-C и решетка динамика с тремя отверстиями.
LG Velvet будет иметь каплевидный вырез, как и в последних телефонах LG. Видео также показало, что это будет телефон 5G с процессором Snapdragon 765 5G, и он будет доступен в четырех цветовых вариантах.

Ожидается, что LG Velvet появится в следующем месяце, но LG еще не объявила официальную дату.