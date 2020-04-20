Официальное видео с LG Velvet раскрывает больше деталей

LG работает над новой серией смартфонов с новым языком дизайна.
Вчера 35-секундное видео было размещено на официальном корейском канале YouTube LG Electronics. Видео начинается с падения капли дождя, которая затем трансформируется в основную заднюю камеру. Как вы можете видеть на видео, основной датчик поднимается, а два других датчика и светодиодная вспышка находятся на одном уровне с корпусом телефона.
LG Velvet имеет изогнутую стеклянную спинку, которая сужается к краям. Серебряная рамка между задней и передней панелями выполнена из металла и имеет зеркальную поверхность. LG Velvet имеет поддон для SIM-карты сверху и две белые линии антенны.
На правой стороне телефона есть кнопка питания, а на левой - кнопки регулировки громкости и кнопка Google Assistant. В нижней части телефона расположены аудиоразъем, порт USB Type-C и решетка динамика с тремя отверстиями.
LG Velvet будет иметь каплевидный вырез, как и в последних телефонах LG. Видео также показало, что это будет телефон 5G с процессором Snapdragon 765 5G, и он будет доступен в четырех цветовых вариантах.
Ожидается, что LG Velvet появится в следующем месяце, но LG еще не объявила официальную дату.
Вчера 35-секундное видео было размещено на официальном корейском канале YouTube LG Electronics. Видео начинается с падения капли дождя, которая затем трансформируется в основную заднюю камеру. Как вы можете видеть на видео, основной датчик поднимается, а два других датчика и светодиодная вспышка находятся на одном уровне с корпусом телефона.
LG Velvet имеет изогнутую стеклянную спинку, которая сужается к краям. Серебряная рамка между задней и передней панелями выполнена из металла и имеет зеркальную поверхность. LG Velvet имеет поддон для SIM-карты сверху и две белые линии антенны.
На правой стороне телефона есть кнопка питания, а на левой - кнопки регулировки громкости и кнопка Google Assistant. В нижней части телефона расположены аудиоразъем, порт USB Type-C и решетка динамика с тремя отверстиями.
LG Velvet будет иметь каплевидный вырез, как и в последних телефонах LG. Видео также показало, что это будет телефон 5G с процессором Snapdragon 765 5G, и он будет доступен в четырех цветовых вариантах.
Ожидается, что LG Velvet появится в следующем месяце, но LG еще не объявила официальную дату.