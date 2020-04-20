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Honor 10X Pro может выглядеть именно так

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MobilZone / Гаджеты
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Прошел почти год с момента запуска серии Honor 9X в Китае. Несколько дней назад Honor сообщила, что продала более 10 миллионов устройств в Китае. Хотя Honor еще ничего не сказал о преемнике, в Интернете появился рендеринг телефона, который предположительно является телефоном Honor 10X Pro.

Предполагаемый Honor 10X Pro имеет отверстие в верхнем левом углу для селфи-камеры и имеет довольно тонкую нижнюю панель.
На задней панели телефон имеет тонкий прямоугольный корпус камеры, который содержит три камеры на задней панели и светодиодную вспышку. Текст, написанный рядом с датчиками, гласит: «64-мегапиксельная AI Triple Camera».

Сообщается, что в телефоне установлен процессор Kirin 820, который, как мы ожидаем, послужит преемником Honor 9X Pro с процессором Kirin 810. Источник также упоминает, что дисплей представляет собой OLED-панель, поставляемую китайским дисплеем BOE, и что телефон поддерживает быструю зарядку 20 Вт. Мы надеемся, что последнее утверждение верно, потому что серия Honor 9X, к сожалению, поддерживает только зарядку 10 Вт.

Как мы уже упоминали выше, это предполагаемый рендер Honor 10X Pro, так что приймите эту информацию с щепоткой соли. Хотя преемник серии Honor 9X уже должен быть в разработке, мы еще не слышали официальных сообщений.