Технические характеристики камеры Realme X50 Youth

Realme X50 5G

Realme анонсировала X50 5G в январе и в следующем месяце представила вариант Pro. Ожидается, что в скором времени компания добавит X50 Youth Edition в линейку, которая, по словам популярного китайского инсайдера, будет включать в себя шесть камер - две спереди и четыре сзади - как ванильные модели X50 и Pro.Тем не менее, X50 Youth поставляется с другой настройкой камеры. Обычный X50 оснащен 16-мегапиксельной камерой и 8-мегапиксельной сверхширокой камерой на передней панели, а основная камера на 64 мегапикселя на задней панели соединена с 12-мегапиксельным телеобъективом, 8-мегапиксельным сверхшироким и 2-мегапиксельным макромодулями.С другой стороны, X50 Youth заменяет сверхширокий модуль на 8 Мп на передней панели с датчиком глубины 2 Мп, а основная камера заменяется на 48 Мп, который соединяется с 8 Мп сверхширокой и двумя 2 Мп датчиками.Понижение качества камер на X50 Youth не так уж удивительно, поскольку углы на этой урезанной версии vanilla X50 пришлось сократить.Источник не раскрывает никаких других подробностей об X50 Youth, но благодаря 3C мы знаем, что он будет поддерживать сети 5G и быструю зарядку 30 Вт - как и обычный X50.