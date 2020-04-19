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Секреты MIUI: Wi-Fi расходует много заряда смартфона

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MobilZone
806
Вчера к нам обратился за помощью один из читателей, проблема была в том, что его смартфон (Redmi Note 8) приходилось заряжать по несколько раз в день, а количество экранного времени, составляло жалкие 5-6 часов. Мы начали разбираться и по первому же присланному скриншоту, нам удалось выявить виновника, им оказался модуль Wi-Fi, а точнее софт в MIUI, отвечающий за его работу.

Логично предположив, что подобная проблема может быть ещё у кого-то, я решил написать эту статью, чтобы Вы сами могли увеличить время работы вашего смартфона, или же помочь тем, кто столкнётся с подобными затруднениями.
Суть проблемы кроется в том что, как всегда, желая добавить полезный (на первый взгляд) функционал, разработчики сами "копают яму" автономности своих смартфонов.

Вот например Вы, часто вчитываетесь в назначение и описание функций при первом включении смартфона ? Думаю найдутся те, кто нажимает "Далее" и "Разрешить" не глядя. А между прочим, правильная первоначальная настройка, может из избавить Вас от проблем в дальнейшем, как и в случаи обратившегося подписчика...

Итак, если в статистике расхода заряда батареи своего смартфона, Вы видите картину похожую на опубликованный выше снимок экрана, чтобы исправить ситуацию, Вам необходимо:

Зайти в настройки --> Wi-Fi --> Расширенные настройки и отключить "Помощник Wi-Fi"

Эта функция постоянно сканирует все доступные сети, для поиска наилучшего сигнала, или же вовсе, сама переключает смартфон на мобильный интернет, что как Вы сами понимаете расходует заряд.
Затем возвращаемся в настройки и в поисковой строке пишем "поиск сетей wi-fi", далее заходим в появившийся пункт меню и выключаем "Поиск сетей Wi-Fi" и "Поиск Bluetooth-устройств".

Вот и всё, после проделанных действий, автономность вашего смартфона существенно возрастёт.