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Компания Xiaomi готовит еще одну версию Redmi Note 9 на, которую ждут все

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MobilZone
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Компания Xiaomi, судя по всему действительно пытается угодить каждому покупателю, иначе как объяснить тот факт, что девятая серия линейки Note, от бренда Redmi, уже представлена 3 моделями, а позже, к ним добавятся ещё две...

Когда во время презентации Redmi Note 9 Pro Max, в характеристиках смартфона не оказалось NFC, многие комментаторы справедливо заметили, что без модуля для бесконтактной оплаты, эти телефоны теряют свою актуальность. Я же всегда был уверен, что в версии для европейского рынка, он будет и если верить последней информации, я оказался прав.

Прошедшей ночью в исходном коде новой версии MIUI, было найдено упоминание о RN9Pro, который будет оснащён модулем NFC, а так же основной камерой на 64 МП, что выгодно отличает его от представленного недавно Redmi Note 9S.

Но и это ещё не всё (голосом из рекламы)

Вчера в документации TENAA были найдены полные характеристики младшей модели (Redmi Note 9) для европейского рынка.
Смартфон оснащён IPS дисплеем с диагональю 6.53 дюйма, соотношением сторон 19,5: 9 и разрешением 2340 на 1080 пикселей. Как и в Redmi Note 9S, на экране будет отверстие для селфи-камеры, которая располагается не по центру, а в верхнем левом углу.

Сердцем" Redmi Note 9 станет восьмиядерный процессор с тактовой частотой в 2 ГГц, производитель которого пока не называется, однако по слухам им станет Helio G80 (два ядра ARM Cortex-A75 (2.0 ГГц) и шесть ядер ARM Cortex-A55 (1.8 ГГц), за графику отвечает Mali-G52).

Redmi Note 9 будет доступен в трёх вариантах:
  • 3/32
  • 4/64
  • 6/128
Смартфон естественно будет поддерживать карты microSD, с максимальной емкостью в 512 ГБ. Помимо этого, уже известна ёмкость батареи, которая составляет 4920 мАч (поддержка быстрой зарядки присутствует), хотя возможно что Xiaomi программно округлит ёмкость до 5000 мАч, как уже бывало ранее...
Как Вы видите, смартфоны получаются достаточно привлекательными, теперь остаётся только ждать нормализации курса и надеяться, что Redmi останется компанией, которая делает смартфоны доступные если не каждому, то многим.