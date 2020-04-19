Компания Xiaomi готовит еще одну версию Redmi Note 9 на, которую ждут все

Компания Xiaomi, судя по всему действительно пытается угодить каждому покупателю, иначе как объяснить тот факт, что девятая серия линейки Note, от бренда Redmi, уже представлена 3 моделями, а позже, к ним добавятся ещё две...
Когда во время презентации Redmi Note 9 Pro Max, в характеристиках смартфона не оказалось NFC, многие комментаторы справедливо заметили, что без модуля для бесконтактной оплаты, эти телефоны теряют свою актуальность. Я же всегда был уверен, что в версии для европейского рынка, он будет и если верить последней информации, я оказался прав.
Прошедшей ночью в исходном коде новой версии MIUI, было найдено упоминание о RN9Pro, который будет оснащён модулем NFC, а так же основной камерой на 64 МП, что выгодно отличает его от представленного недавно Redmi Note 9S.
Смартфон оснащён IPS дисплеем с диагональю 6.53 дюйма, соотношением сторон 19,5: 9 и разрешением 2340 на 1080 пикселей. Как и в Redmi Note 9S, на экране будет отверстие для селфи-камеры, которая располагается не по центру, а в верхнем левом углу.
Сердцем" Redmi Note 9 станет восьмиядерный процессор с тактовой частотой в 2 ГГц, производитель которого пока не называется, однако по слухам им станет Helio G80 (два ядра ARM Cortex-A75 (2.0 ГГц) и шесть ядер ARM Cortex-A55 (1.8 ГГц), за графику отвечает Mali-G52).
Redmi Note 9 будет доступен в трёх вариантах:
Как Вы видите, смартфоны получаются достаточно привлекательными, теперь остаётся только ждать нормализации курса и надеяться, что Redmi останется компанией, которая делает смартфоны доступные если не каждому, то многим.
Когда во время презентации Redmi Note 9 Pro Max, в характеристиках смартфона не оказалось NFC, многие комментаторы справедливо заметили, что без модуля для бесконтактной оплаты, эти телефоны теряют свою актуальность. Я же всегда был уверен, что в версии для европейского рынка, он будет и если верить последней информации, я оказался прав.
Прошедшей ночью в исходном коде новой версии MIUI, было найдено упоминание о RN9Pro, который будет оснащён модулем NFC, а так же основной камерой на 64 МП, что выгодно отличает его от представленного недавно Redmi Note 9S.
Но и это ещё не всё (голосом из рекламы)Вчера в документации TENAA были найдены полные характеристики младшей модели (Redmi Note 9) для европейского рынка.
Смартфон оснащён IPS дисплеем с диагональю 6.53 дюйма, соотношением сторон 19,5: 9 и разрешением 2340 на 1080 пикселей. Как и в Redmi Note 9S, на экране будет отверстие для селфи-камеры, которая располагается не по центру, а в верхнем левом углу.
Сердцем" Redmi Note 9 станет восьмиядерный процессор с тактовой частотой в 2 ГГц, производитель которого пока не называется, однако по слухам им станет Helio G80 (два ядра ARM Cortex-A75 (2.0 ГГц) и шесть ядер ARM Cortex-A55 (1.8 ГГц), за графику отвечает Mali-G52).
Redmi Note 9 будет доступен в трёх вариантах:
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Как Вы видите, смартфоны получаются достаточно привлекательными, теперь остаётся только ждать нормализации курса и надеяться, что Redmi останется компанией, которая делает смартфоны доступные если не каждому, то многим.