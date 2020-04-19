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Galaxy Buds «Bean» - новые беспроводные наушники Samsung

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MobilZone
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Samsung выпустили новые беспроводные наушники под названием Galaxy Buds+ с Galaxy S20 пару месяцев назад. Компания не внесла каких-либо существенных изменений в дизайн, она только улучшила качество звука и время автономной работы.

Но похоже, в рукаве у компании есть пара полностью переработанных наушников, которые Samsung планирует выпустить в конце этого года.

Отчеты предполагают, что этот продукт может быть выпущен как Galaxy Buds “Bean” , причем дизайн в форме почки, вероятно, является причиной, по которой это название рассматривается.

Рендеры идут от ресурса WinFuture, который утверждает, что видел эскизы и 3D-модели изделия, поэтому на их основе были созданы макеты.

Дизайн в корне отличается от дизайна Galaxy Buds / Buds +, так как эти вкладыши не высовываются из уха. Длина, как сообщается, около 2,8 см, что я считаю не совсем корректно или же он не измеряется по прямой линии, но посмотрим. Нижняя часть будет сидеть внутри слухового прохода, а спинка будет заполнять верхнюю часть уха. Еще неизвестно, обеспечит ли этот дизайн эффективную изоляцию окружающего шума, так как слуховой канал не будет изолирован так же, как с силиконовыми насадками на Galaxy Buds.

Согласно сообщению, этим новым наушникам был присвоен номер модели SM-R180. Для справки, Galaxy Buds + носит номер модели SM-R175. По слухам, в наушниках будут два небольших динамика с внешним каналом для улучшения звучания. Будет также несколько встроенных микрофонов для телефонных звонков.

На данный момент нет более подробной информации, в частности, о емкости батареи, так как эти наушники в настоящее время находятся на первом этапе технического тестирования.

Неясно, когда Samsung может запустить Galaxy Buds Bean. Логично бы показать их вместе с Galaxy Note 20, который должен выйти в августе этого года. Но мы не можем пока этого утверждать.
А как вы думаете, народ, этот дизайн имеет смысл для действительно беспроводных наушников? Поделитесь своими мыслями в комментариях ниже.