Стала известна дата выхода Mi Band 5

Компания-суббренд Xiaomi Huami Technology, которая является производителем всех Mi Band’ом официально развеяла слухи о том, что партнерские соглашения с Xiaomi были разорваны. Более того, были названы примерные сроки выхода Mi Band 5. Подробности читайте в нашем материале.Ссылаясь на официальное заявление Huami, мы можем сказать, что релиз Mi Band 5 состоится только ближе к концу 2020 года. Ниже вы можете самостоятельно прочитать само заявление, если владеете китайским языком.Слухи о том, что Xiaomi разорвала партнерские отношения с Huami появились в Сети не так давно. Сообщалось, что производителем нового поколения фирменного фитнес-трекера Mi Band станет другая компания.