ProstoTECH - Новости современных технологий 2017 года

Последние новости

23:06
Стала известна дата выхода Mi Band 5
20:00
Google работает над смарт-дебетовой картой
18:00
Samsung Galaxy Note 20 будет иметь суперёмкую батарею
16:53
Смартфоны OPPO обрушились в цене до рекордно низкого уровня
15:50
Начинаются предварительные заказы iPhone SE (2020)
14:00
Предполагаемый Realme X3 всплывает на TENAA
12:00
Обновление Samsung Galaxy Z Flip улучшает режим Flex для камеры
10:00
Oppo A92s представлен официально: характеристики и цены
08:00
iPhone 12 Pro Max полностью раскрыт
21:00
Стала известна официальная дата анонса Meizu 17
19:29
Плюсы и минусы лучшего на данный момент Android-смартфона в мире
18:00
Xiaomi Redmi Note 9 засветился в списке TENAA
16:00
OnePlus 8 и 8 Pro получают свое первое обновление программного обеспечения
14:00
Первое официальное изображение iQOO Neo3 от vivo
12:00
Стала известна дата официального анонса Realme Narzo 10 и 10A
10:00
Sony выпустит только ограниченное количество консолей PlayStation 5
09:30
iQOO Neo3 5G получает рекордный бал в тестах производительности AnTuTu
08:00
Тестирование MIUI 12 подходит к концу и готовится к выходу
06:30
Новая ОС от Microsoft работает в два раза быстрее Windows 10
05:00
Купить Sony PlayStation 5 будет почти невозможно
02:00
Казино MonoSlot для игры на гривны
20:00
Дата запуска серии Huawei Nova 7 подтверждена
17:30
Расскрыты главные секреты iPhone SE (2020)
16:00
Представлен Samsung Galaxy Tab S6 Lite: характеристики и цены
14:00
Samsung достигает рекордных скоростей 5G mmWave
12:00
Motorola Edge появится на первом живом изображении
10:00
Новый iPhone SE получил свой первый промо-ролик
08:00
Информация о ценах и наличии iPhone SE (2020)
21:00
Новый iPhone SE представлен официально - дешевле не бывает
19:37
Новый телефон Nubia Play с 5G появится уже в этом месяце
17:13
Honor 30 Pro + занял призовое место в тестах DxOMark
14:35
OnePlus 8 Pro проходит испытание на прочность
13:02
Все версии Lenovo Legion будут поставляться с супер мощной зарядкой
 Больше новостей
» » Стала известна дата выхода Mi Band 5
-

Стала известна дата выхода Mi Band 5

Поделиться:
MobilZone
38
Компания-суббренд Xiaomi Huami Technology, которая является производителем всех Mi Band’ом официально развеяла слухи о том, что партнерские соглашения с Xiaomi были разорваны. Более того, были названы примерные сроки выхода Mi Band 5. Подробности читайте в нашем материале. 

Ссылаясь на официальное заявление Huami, мы можем сказать, что релиз Mi Band 5 состоится только ближе к концу 2020 года. Ниже вы можете самостоятельно прочитать само заявление, если владеете китайским языком. 

Слухи о том, что Xiaomi разорвала партнерские отношения с Huami появились в Сети не так давно. Сообщалось, что производителем нового поколения фирменного фитнес-трекера Mi Band станет другая компания.